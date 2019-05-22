في أكثر من 13 بنك..اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2019 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنية تراجع جديد لليوم الثالث على التوالي في البنوك، سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 16.95 للشراء مقابل 17.05 للبيع في أحدث تعاملات حتى الآن، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار في انخفاض خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ بداية شهر رمضان الكريم، نتيجة لزيادة التدفقات من العملات الأجنبية في البنوك والمصارف الرسمية، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء بنحو 16.99 جنية.

أسعار الدولار اليوم

بعد تعويم العملة المصرية أمام جميع العملات الأخري أصبح السؤال الأكثر بحثاً بشكل يومي من جانب العديد من المواطنين المهتمين بأسعار العملات اليوم، الجدير بالذكر أن معظم أسعار السلع تُحدد بناء على سعر الدولار في المقام الأول، ونلاحظ إنخفاض المعدن الأصفر منذ بداية عام 2019 تزامناً مع انخفاض الورقة الخضراء في البنوك.

انخفض سعر الدولار في بنك مصر مع تعاملات اليوم الأربعاء بنحو قرشين، وفي ختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء سجل الدولار في بنك مصر 16.97 جنية للشراء، ويُسجل الآن 16.95 جنية للشراء، وانخفض سعر الورقة الخضراء في بنك قطر الوطني إلي 16.93 جنية للشراء مقابل 17.03 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم بشكل مستمر على مدار اليوم على موقع كلمة دوت أورج، خاصةً بعد التذبذبات في قيمة العملات أمام الجنية المصري، في أحدث تعاملات للبنوك سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بنحو 17.03 جنية، فيما سجل للشراء 16.93 جنية.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.99 17.09 بنك التعمير والإسكان 16.99 17.09 بنك بلوم مصر 16.98 17.08 بنك كريدي أجريكول 16.97 17.07 بنك الإسكندرية 16.96 17.06 بنك سايب 16.96 17.06 بنك القاهرة 16.95 17.05 بنك مصر 16.95 17.05 البنك الأهلي المصري 16.95 17.05

وسجل سعر صرف الدولار في المركزي 16.93 للشراء أمام 17.06 جنية للبيع، وأخيراً سجل العربي الأفريقي 16.95 مقابل 17.05 للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في البنك الأهلي عند 4.52 للشراء مقابل 4.55 للبيع، واستقر اليورو أمام الجنية ليُسجل 18.90 للشراء أمام 19.04 جنية، وإليكم أحدث أسعار العملات اليوم طبقاً للبنك الأهلي المصري.

واستقر سعر صرف الريال العماني في البنك الأهلي المصري عند 44.03 جنية للشراء مقابل 44.29 للبيع.