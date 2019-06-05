في أول أيام عيد الفطر..اعرف بكام سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-6-2019 مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك نستعرضه معكم في جميع البنوك المصرية، حيث استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنية المصري تزامناً مع أجازة البنوك وبلغ متوسط سعر الدولار 16.71 جنية للشراء مقابل 16.81 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك يُقدم أعلى سعر للشراء بقيمة 16.75 للشراء مقابل 16.85 وفق أحدث تقارير لسعر العملة الأمريكية في مصر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار مقابل الجنية قد شهدت تراجع طيلة شهر رمضان الكريم، وشهدت الورقة الخضراء تراجعات مستمرة لتصل قيمة الإنخفاض في الدولار أمام الجنية منذ 30 يوم بحوالي 35 قرش، ويأتي إنخفاض الدولار في مصر لعدة أسباب أبرزها زيادة التدفقات من العملة الأمريكية وتشبع البنوك.

فبعد قرار التعويم الذي قضي على السوق السوداء، أصبح الإتجاه الأكبر للمواطنين نحو البنوك لسد حاجاتهم من العملات الورقية سواء للبيع أو للشراء، وأصبحت آليات العرض والطلب المُتحكم الرئيسي في سعر الدولار في مصر، بمعني زيادة المعروض من العملات يؤدي لإنخفاض قيمتها أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

أصبحت معرفة سعر الدولار اليوم أمام الجنية من الأشياء الأساسية عند الكثير من المواطنين، خاصةً وأن سعر الدولار يتم تحديد أسعار السلع والأجهزة وعدد كبير من السلع الأخري في مصر، وفي أخر تقرير لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري فقد سجل للشراء 16.73 جنية مقابل 16.83 للبيع.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.73 16.83 البنك العربي الأفريقى 16.73 16.83 بنك كريدي أجريكول 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 البنك المركزي المصري 16.70 16.82 البنك التجاري الدولي CIB 16.69 16.79 بنك قطر الوطني 16.68 16.78

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.70 جنية مقابل 16.80 للبيع، وسجل بنك التعمير والإسكان وفق أحدث تعاملات ليوم الأربعاء 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار أمام الجنية على مدار اليوم.

أسعار العملات اليوم في مصر

نرصد لكم ضمن نشرتنا الإقتصادية أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنية 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وسجل اليورو أمام الجنية 18.67 للشراء أمام 18.85 للبيع، فيما سجل الريال القطري في بنك عودة 4.57 للشراء مقابل 4.61 للبيع.

الجدول السابق يوضح أسعار العملات أمام الجنية في البنك الأهلي المصري، ونتابع معكم كافة قيمة العملات أمام الجنية في جميع البنوك ورصد كافة التغييرات التي تطرأ عليها على مدار التعاملات اليومية.