في أول أيام عيد الفطر..سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2019 يُسجل ارتفاع جديد

مع أول أيام عيد الفطر المبارك سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد لليوم الثاني على التوالي، جديراً بالذكر أن أوقية الذهب منذ يوم 28 مايو إلي 4 يونيو قد ارتفعت بنحو 40 دولار ليسجل المعدن الأصفر أعلى سعر له منذ شهور في أقل من 7 أيام، وجاءت أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب بعد فرض الرئيس الأمريكي رسوم على جميع الواردات من المسكيك بدون استثناء بنسبة 5 %، وكذلك الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

أسعار الذهب في مصر

بالتأكيد قد أثرت ارتفاع أسعار أوقية المعدن الأصفر عالمياً على أسعار الذهب في مصر، وقد ارتفت أعيرة الذهب بنحو 6 جنيهات للجرام يوم 31 مايو 2019 الماضي، فيما سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة مساء أمس ارتفاع جديد بنحو 3 جنيهات، وواصلت لليوم الثانى على التوالي ارتفاعها ليُسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً بنحو 630.74 جنية مقابل الجرام.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-6-2019 في أول أيام عيد الفطر المبارك.

الوحدة السعر بالجنية المصري السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 720.83 43.01 عيار 22 660.76 39.42 عيار 21 630.74 37.63 عيار 18 540.63 32.26 عيار 14 420.48 25.09 عيار 12 360.41 21.50 أوقية الذهب 22.418 1338 الجنية الذهب 5046 301.05 كيلو الذهب 720.827 43.006

كما أكد عضو شعبة الصاغة بالغرف التجارية الدكتور وديع أنطوان على أن انخفاض سعر الدولار في البنوك قد ساهم بشكل كبير في إبطاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر وكان من الممكن أن يشهد سعر الذهب مزيد من الارتفاع لولا تراجع العملة الأمريكية أمام الجنية.

سعر الذهب اليوم

نستعرض لكم متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بدون قيمة المصنعية، حيث سجل عيار 21 بقيمة 618 جنية للجرام الواحد، فيما سجل عيار 18 الأكثر أهمية بعد عيار 21 للجرام بنحو 530 جنية، وإليكم جدول أسعار الذهب في مصر مُحدث وفق أخر تقارير.

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 24 704 إلى 706 عيار 22 645 إلى 647 عيار 21 616 إلى 618 عيار 18 528 إلى 530

وسجل الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات من المعدن الأصفر بنحو 4928 جنية، مع مراعاة بأنه من الممكن أن يوجد اختلاف في أسعار الذهب من محل صائغ لأخر ولكن سوف تكون بفروق بسيطة تكاد لا تتخطي ال 100 قرش للجرام.

أسعار الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاع بالتزامن مع إرتفاع أوقية الذهب، ليُسجل عيار 21 للجرام 141.14 ريال بدلاً من 139.93 ريال، فيما سجل الجنية الذهب مقابل الريال 1129 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في المملكة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاع جديد خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع تهديدات ترامب للمسكيك بفرض الرسوم الجمركية التي سوف تأثر بشكل كبير على سعر أوقية الذهب.