في البنك بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 4-8-2019 أمام الجنيه

تغييرات طفيفة في سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه مع عودة عمل البنوك مرة أخري، حيث سجل الدولار في بنك عودة ارتفاع طفيف ليُسجل الآن وفق آخر تقارير 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تراجع طفيف ليُسجل الآن 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليُسجل مع التعاملات الصباحية 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه بيع.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم في أغلب البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.53 شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، بينما استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، ويأتي بنك الإسكندرية كأقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي منذ 4 أيام عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه كذلك في المصرف المتحد استقرار مقابل الجنيه المصري عند 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم نتابعه معكم بشكل يومي من خلال موقع كلمة دوت أورج في كافة البنوك المصرية، حيث سجل الدولار في كريدي أجريكول للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.51 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.



مع العلم بأن الجدول السابق يشمل أسعار الدولار مقابل الجنيه ويتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك حالة وجود أي تغييرات جديدة في قيمة الأخضر أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو مقابل الجنيه طبقاً للتعاملات الأخيرة في البنك الأهلي المصري 18.3004 جنيه للشراء مقابل 18.4859 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.498 جنيه شراء مقابل 4.5278 جنيه بيع، وسجل الإسترليني 19.9864 شراء مقابل 20.237 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي للشراء 54.2946 جنيه مقابل 54.6464 للبيع، بينما سجل الريال السعودي أبرز العملات العربية في مصر للشراء عند 4.397 شراء مقابل 4.4336 جنيه للبيع.