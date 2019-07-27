في البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 27-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم السبت طبقاً لأخر تقرير في كافة البنوك المصرية استقرار تام مقابل الجنيه المصري عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس الماضي، واستقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك عند 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت تراجع في البنوك مقابل الجنيه في نهاية التعاملات الأسبوعية، ووفق تعاملات البنك الأهلي المصري الآن فقد سجل سعر الدولار الآن 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 بيع.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم السبت بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات استقرار لحين بداية التعاملات من جديد في البنوك غداً الأحد، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي لليوم العاشر على التوالي أعلى سعراً للشراء بقيمة 16.58 جنيه.

بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه، واستقر سعر الدولار اليوم في كل من بنك البركة وبنك عودة عند 16.56 جنيه شراء مقابل 16.66 جنيه للبيع في أحدث تعاملات حتى الآن.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج خاصةً وأن الدولار الأمريكي أبرز العملات في مصر والتي يسعي الكثير لمعرفتها بشكل يومي نظراً للتغييرات التي أصبحت تطرأ على الورقة الخضراء من وقت لأخر، وحالة العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في أسعار العملات بشكل عام أمام الجنيه.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.55 16.65 بنك التعمير والإسكان 16.55 16.65 كريدي أجريكول 16.55 16.65 المصرف المتحد 16.54 16.64 البنك الأهلي المصري 16.54 16.64 بنك مصر 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.53 16.63 البنك التجاري الدولي CIB 16.52 16.62

وسجل الدولار في بنك المشرق للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك قناة السويس للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه بيع، وأخيراً سجل بنك قطر الوطني للشراء 16.55 شراء أمام 16.65 بيع.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

ونرصد لكم الآن أحدث أسعار العملات مقابل الجنيه طبقاً لتعاملات بنك مصر، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه 18.386416 جنيه شراء مقابل 18.5536 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 54.334851 شراء مقابل 54.682879 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بنحو 4.5 جنيه للشراء مقابل 4.53 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في أحدث تعاملات بنك مصر للشراء 4.4 شراء مقابل 4.43 بيع.