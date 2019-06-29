في البنوك الآن.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2019 مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك، جديراً بالذكر منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأخري وأصبحت العملات تُحدد في المقام الأول بناء على حالة العرض والطلب وذلك في أيام العمل الرسمية فقط، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه بنحو 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، واستقر في بنكي القاهرة ومصر والأهلي المصري عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع وذلك منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك في نهاية التعاملات الخميس، واستقر متوسط سعر صرف الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 16.67 جنيه، وسجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار عند 16.74 جنيه.

جديراً بالذكر أن الدولار مقابل الجنيه أصبح أحد أهم العملات التي يسعي المواطن لمعرفتها بشكل يومي، خاصةً وأن سعر الدولار يتحكم بشكل أساسي في تحديد عدد كبير من السلع اليومية.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه في أحدث تقارير حتي الآن، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه تزامناً مع عطلة عمل بنوك اليوم، وإليكم أحدث أسعار الدولار في البنوك وفق أخر تقارير.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.66 16.76 بنك البركة 16.66 16.76 البنك المركزي المصري 16.6411 16.7703 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.65 16.75 البنك التجاري الدولي CIB 16.64 16.74

سجل الدولار في بن الإستمثار العربي 16.66 جنيه للشراء مقابل 16.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.66 مقابل 16.76 للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل الدولار مقابل الجنيه 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

استقر متوسط سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء مقابل 19.08 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم السبت عند 4.44 للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في أغلب البنوك عند 4.52 جنيه للشراء مقابل 4.57 جنيه للبيع، وإليكم أحدث أسعار العملات اليوم السبت في بنك مصر.

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 16.65 16.75 يورو 18.901754 19.0548 جنيه إسترليني 21.110206 21.26915 فرنك سويسري 16.970649 17.13555 كرون دنماركي 2.532039 2.552459 دينار كويتي 54.831259 55.244063 ريال سعودي 4.42993 4.466428 دينار أردني 23.524004 23.664877 درهم الإمارات العربية 4.534439 4.560429

وسجل الريال العماني في بنك مصر للشراء عند 43.25748 جنيه مقابل 43.505363 للبيع، وبلغ سعر الدولار الكندي 12.676964 للشراء مقابل 12.769688 جنيه للبيع.