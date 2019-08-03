في البنوك الآن.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 3-8-2019 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم لليوم الثاني على التوالي عقب تراجعه في البنوك المصرية بنهاية التعاملات يوم الخميس الماضي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار طبقاً لأخر تحديث بنحو 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 حنيه مقابل البيع، ويأتي استقرار أسعار الدولار اليوم بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.53 للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بسعر الدولار في باقي البنوك عند 16.55 جنيه، بينما استقر بنك الإسكندرية يُقدم أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار بكريدي أجريكول عند 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري نرصد لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت كافة العملات اليوم السبت استقرار تام عند نفس المتوسطات التي سجلتها العملات في نهاية التعاملات الأسبوعية، نظراً لعدم وجود تعاملات في الوقت الحالي ومن المتوقع أن تتحرك العملات مع بداية عمل البنوك من جديد غداً الأحد.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري للشراء 4.397 جنيه مقابل 4.4341 جنيه للبيع في أحدث تعاملات، بينما بلغت قيمة اليورو الأوروبي 18.2293 جنيه شراء مقابل 18.426 جنيه للبيع، وسجل الاسترليني للشراء 19.9782 جنيه للشراء مقابل 20.2271 جنيه للبيع.