في البنوك المصرية.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-7-2019 مقابل الجنيه أبو ظبي الإسلامي الأعلى للشراء والاسكندرية الأدنى للبيع

كام سعر الدولار اليوم؟ هذا هو التساؤل اليومي لدى الكثير من المتابعين والمهتمين بسعر الأخضر والذي يتوقف عليه سعر العديد من المنتجات نظراً لأن أسعار الدولار، تأثر بشكلاً أو بأخر على سعر منتجات عدة في السوق المصري،وسجل سعر صرف الدولار استقراراً في بداية تعاملات الثلاثاء، بعد أن كان قد سجل في تعاملات يوم أمس الإثنين تراجعاً ملحوظاً، واستقر سعر الدولار في بنك اسكندرية مسجلاً، 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل الدولار مقابل الجنيه المصري سعر 16.65 للشراء، و 16.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري، وسجل الأخضر سعر 16.58 للشراء، و 16.73 للبيع، في بنك مصر وصل سعر صرف الدولار إلى 16.58 للشراء، و 16.68 للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 للبيع، بينما في البنك العربي الإفريقي سجل 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 للبيع.

البنك سعر الشراء بالجنيه المصري سعر البيع بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.56 16.66 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.57 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.58 16.73 المصرف المتحد 16.56 16.66 بنك مصر 16.58 16.68 بنك الإسكندرية 16.56 16.66

أسعار الدولار اليوم

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك القاهرة سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، وتجد الإشارة أن أسعار صرف الدولار تخضع لحالة العرض والطلب وتتأثر الأسعار ما إذا كان هناك طلب كثيف على الورق الخضراء.

استقر سعر الدولار في بنك الاسكندرية بأقل سعر لبيع الدولار حيث وصل السعر إلى 16.64 جنيه مصري، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه مصري.