 التخطي إلى المحتوى

في البنوك المصرية.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-7-2019 مقابل الجنيه أبو ظبي الإسلامي الأعلى للشراء والاسكندرية الأدنى للبيع

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
في البنوك المصرية.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-7-2019 مقابل الجنيه أبو ظبي الإسلامي الأعلى للشراء والاسكندرية الأدنى للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-7-2019 مقابل الجنيه المصري

كام سعر الدولار اليوم؟ هذا هو التساؤل اليومي لدى الكثير من المتابعين والمهتمين بسعر الأخضر والذي يتوقف عليه سعر العديد من المنتجات نظراً لأن أسعار الدولار، تأثر بشكلاً أو بأخر على سعر منتجات عدة في السوق المصري،وسجل سعر صرف الدولار استقراراً في بداية تعاملات الثلاثاء، بعد أن كان قد سجل في تعاملات يوم أمس الإثنين تراجعاً ملحوظاً، واستقر سعر الدولار في بنك اسكندرية مسجلاً، 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل الدولار مقابل الجنيه المصري سعر 16.65 للشراء، و 16.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري، وسجل الأخضر سعر 16.58 للشراء، و 16.73 للبيع، في بنك مصر وصل سعر صرف الدولار إلى 16.58 للشراء، و 16.68 للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 للبيع، بينما في البنك العربي الإفريقي سجل 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
البنك سعر الشراء بالجنيه المصري سعر البيع بالجنيه المصري
البنك المركزي المصري 16.56 16.66
مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 16.75
كريدي أجريكول 16.57 16.67
بنك البركة 16.57 16.67
بنك عودة 16.56 16.66
البنك الأهلي المصري 16.58 16.73
المصرف المتحد 16.56 16.66
بنك مصر 16.58 16.68
بنك الإسكندرية 16.56 16.66

أسعار الدولار اليوم

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك القاهرة سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، وتجد الإشارة أن أسعار صرف الدولار تخضع لحالة العرض والطلب وتتأثر الأسعار ما إذا كان هناك طلب كثيف على الورق الخضراء.

أسعار الدولار اليوم في البنوك
أسعار الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في بنك الاسكندرية بأقل سعر لبيع الدولار حيث وصل السعر إلى 16.64 جنيه مصري، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه مصري.

سوف يهمك:

عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.