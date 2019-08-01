في التعاملات الصباحية.. تعرف على سعر صرف العملات المصرية والعربية والأجنبية اليوم الخميس 1/8/2019 في البنوك المصرية يتضمن سعر ” الدولار الأمريكي – الريال السعودي – الدينار الكويتي – اليورو” وغيره من العملات

تراجع سعر العملات اليوم الخميس 01-8-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 16.53 للشراء، و16.63 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار الكندي اليوم 12.50 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 12.70 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.50، بينما سجل سعر البيع 4.53، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة أو المسماة بالسوق السوداء، تابعوا معنا أسعار العملات العربية والأجنبية في بنوك مصر محدثة بصورة دورية فور تغير الأسعار في أي من البنوك المصرية.

أسعار العملات اليوم الخميس 01-8-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار بين 16.56 إلى 16.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.66 إلى 16.68، بينما سعر اليورو اليوم قد استقر في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.54 بنك الإستثمار العربي AIB أقل سعر للبيع: 16.59 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإستثمار العربي AIB 16.54 16.64 3 أيام بنك التنمية الصناعية 16.53 16.63 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.53 16.63 24 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.53 16.63 يومين المصرف العربى الدولى 16.53 16.63 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.53 16.63 يومين بنك عودة 16.53 16.63 23 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.53 16.63 يومين بنك بلوم 16.53 16.63 يومين البنك الأهلي المصري 16.53 16.63 يومين بنك مصر 16.53 16.63 يومين بنك البركة 16.53 16.63 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.53 16.63 يومين بنك التعمير والإسكان 16.52 16.62 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.52 16.62 يومين كريدى أجريكول 16.52 16.62 22 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.52 16.62 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.52 16.62 13 ساعة بنك المشرق 16.52 16.62 يومين المصرف المتحد 16.51 16.61 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.51 16.61 16 ساعة بنك قناة السويس 16.51 16.61 22 ساعة البنك المركزى المصرى 16.50 16.62 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.50 16.60 يومين بنك الإسكندرية 16.49 16.59 19 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41 البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) أقل سعر للبيع: 4.42 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.41 4.43 24 ساعة بنك بلوم 4.41 4.43 49 دقيقة بنك عودة 4.41 4.43 23 ساعة المصرف العربى الدولى 4.41 4.43 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.40 4.44 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.40 4.43 يومين البنك المركزى المصرى 4.40 4.43 18 ساعة بنك مصر 4.40 4.43 يومين البنك الأهلي المصري 4.40 4.43 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.40 4.44 3 أيام بنك قناة السويس 4.39 4.43 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.39 4.43 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.39 4.43 16 ساعة بنك المشرق 4.39 4.43 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.38 4.44 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.38 4.43 24 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.38 4.44 يومين كريدى أجريكول 4.38 4.43 50 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.38 4.43 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.38 4.44 13 ساعة المصرف المتحد 4.37 4.43 18 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.37 4.43 يومين بنك الإسكندرية 4.37 4.42 19 ساعة بنك البركة 4.34 4.47 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 4.33 4.48 يومين

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.43 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.42 المصرف المتحد

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.43 18.56 يوم واحد بنك بلوم 18.43 18.56 19 دقيقة بنك التنمية الصناعية 18.43 18.56 23 ساعة بنك مصر 18.43 18.56 24 ساعة البنك الأهلى اليونانى 18.43 18.56 23 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.43 18.56 24 ساعة بنك المشرق 18.42 18.55 22 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.42 18.55 23 ساعة كريدى أجريكول 18.42 18.55 20 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 18.41 18.55 20 ساعة بنك قناة السويس 18.40 18.54 22 ساعة البنك المركزى المصرى 18.40 18.54 18 ساعة المصرف العربى الدولى 18.39 18.51 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 18.39 18.55 13 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 18.38 18.53 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 18.38 18.53 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.38 18.54 16 ساعة بنك مصر إيران التنمية 18.38 18.60 23 ساعة بنك البركة 18.34 18.64 20 ساعة بنك الإسكندرية 18.34 18.52 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 18.33 18.66 4 أيام البنك الأهلي المصري 18.24 18.43 20 دقيقة البنك المصرى الخليجى 18.24 18.43 19 دقيقة المصرف المتحد 18.23 18.42 19 دقيقة بنك عودة 18.23 18.42 10 دقائق

متوسط أسعار باقي العملات