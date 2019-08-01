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في التعاملات الصباحية.. تعرف على سعر صرف العملات المصرية والعربية والأجنبية اليوم الخميس 1/8/2019 في البنوك المصرية يتضمن سعر ” الدولار الأمريكي – الريال السعودي – الدينار الكويتي – اليورو” وغيره من العملات

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
في التعاملات الصباحية.. تعرف على سعر صرف العملات المصرية والعربية والأجنبية اليوم الخميس 1/8/2019 في البنوك المصرية يتضمن سعر ” الدولار الأمريكي – الريال السعودي – الدينار الكويتي – اليورو” وغيره من العملات
سعر العملات اليوم

تراجع سعر العملات اليوم الخميس 01-8-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 16.53 للشراء، و16.63 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار الكندي اليوم 12.50 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 12.70 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.50، بينما سجل سعر البيع 4.53، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة أو المسماة بالسوق السوداء، تابعوا معنا أسعار العملات العربية والأجنبية في بنوك مصر محدثة بصورة دورية فور تغير الأسعار في أي من البنوك المصرية.

أسعار العملات اليوم الخميس 01-8-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار بين 16.56 إلى 16.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.66 إلى 16.68، بينما سعر اليورو اليوم قد استقر في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.54
بنك الإستثمار العربي AIB
أقل سعر للبيع: 16.59
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الإستثمار العربي AIB16.5416.643 أيام
بنك التنمية الصناعية16.5316.63يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5316.6324 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.5316.63يومين
المصرف العربى الدولى16.5316.633 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.5316.63يومين
بنك عودة16.5316.6323 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.5316.63يومين
بنك بلوم16.5316.63يومين
البنك الأهلي المصري16.5316.63يومين
بنك مصر16.5316.63يومين
بنك البركة16.5316.63يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5316.63يومين
بنك التعمير والإسكان16.5216.62يومين
اتش اس بى سى HSBC16.5216.62يومين
كريدى أجريكول16.5216.6222 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5216.6223 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK16.5216.6213 ساعة
بنك المشرق16.5216.62يومين
المصرف المتحد16.5116.6118 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5116.6116 ساعة
بنك قناة السويس16.5116.6122 ساعة
البنك المركزى المصرى16.5016.6218 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.60يومين
بنك الإسكندرية16.4916.5919 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
أقل سعر للبيع: 4.42
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.414.4324 ساعة
بنك بلوم4.414.4349 دقيقة
بنك عودة4.414.4323 ساعة
المصرف العربى الدولى4.414.433 أيام
البنك المصرى الخليجى4.404.44يومين
اتش اس بى سى HSBC4.404.43يومين
البنك المركزى المصرى4.404.4318 ساعة
بنك مصر4.404.43يومين
البنك الأهلي المصري4.404.43يومين
بنك الإستثمار العربي AIB4.404.443 أيام
بنك قناة السويس4.394.4322 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.394.43يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.394.4316 ساعة
بنك المشرق4.394.43يومين
بنك مصر إيران التنمية4.384.44يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)4.384.4324 ساعة
البنك الأهلى اليونانى4.384.44يومين
كريدى أجريكول4.384.4350 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.384.4323 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK4.384.4413 ساعة
المصرف المتحد4.374.4318 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.374.43يومين
بنك الإسكندرية4.374.4219 ساعة
بنك البركة4.344.47يوم واحد
بنك التعمير والإسكان4.334.48يومين

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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.43
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.42
المصرف المتحد
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.4318.56يوم واحد
بنك بلوم18.4318.5619 دقيقة
بنك التنمية الصناعية18.4318.5623 ساعة
بنك مصر18.4318.5624 ساعة
البنك الأهلى اليونانى18.4318.5623 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.4318.5624 ساعة
بنك المشرق18.4218.5522 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.4218.5523 ساعة
كريدى أجريكول18.4218.5520 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC18.4118.5520 ساعة
بنك قناة السويس18.4018.5422 ساعة
البنك المركزى المصرى18.4018.5418 ساعة
المصرف العربى الدولى18.3918.513 أيام
بنك الكويت الوطني NBK18.3918.5513 ساعة
بنك الإستثمار العربي AIB18.3818.533 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)18.3818.5316 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.3818.5416 ساعة
بنك مصر إيران التنمية18.3818.6023 ساعة
بنك البركة18.3418.6420 ساعة
بنك الإسكندرية18.3418.5216 ساعة
بنك التعمير والإسكان18.3318.664 أيام
البنك الأهلي المصري18.2418.4320 دقيقة
البنك المصرى الخليجى18.2418.4319 دقيقة
المصرف المتحد18.2318.4219 دقيقة
بنك عودة18.2318.4210 دقائق

متوسط أسعار باقي العملات

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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