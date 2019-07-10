في التعاملات المسائية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2019 تُسجل ارتفاع جديد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع خلال التعاملات الصباحية بنحو 6 جنيهات عقب ارتفاع أوقية الذهب من جديد بزيادة قدرها 8 دولار وفي التعاملات المسائية بمحلات الصاغة سجل سعر الذهب ارتفاع جديد بنحو 5 جنيهات للجرام بعد أن ارتفعت الأوقية من جديد بنحو 5 دولارات، لتُسجل الأوقية الآن 1410 دولار، لتبلغ قيمة الزيادة في سعر الذهب اليوم بنحو 11 جنيه للجرام، حيث سجل عيار 21 وفق أخر تقارير 650 جنيه مقابل الجرام.

أسعار الذهب اليوم

تزامناً مع التذبذبات التي تُصيب المعدن الأصفر في الوقت الحالي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم عبر موقع نجوم مصرية، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد 557 جنيه، وإليكم أحدث أسعار أعيرة الذهب وفق تقارير محلات الصاغة في مصر خلال فترة التعاملات المسائية.

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري عيار 24 742 عيار 21 650 عيار 18 557 الجنيه الذهب 5200 أوقية الذهب 1410 دولار

بينما سجل متوسط سعر عيار 22 للجرام بنحو 681 جنيه للجرام، ويلغ سعر عيار 14 للجرام 433 جنيه، الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية، نظراً لإختلاف قيمة المصنعية طبقاً لماركة الذهب وحجم المشغولات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تأثرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية بالزيادة الجديدة التي شهدتها الأوقية على مدار تعاملات اليوم، ليُسجل عيار 21 بنحو 149.07 ريال بدلاً من 147.43 ريال في تعاملات أمس الثلاثاء، بينما سجل عيار 18 للجرام 127.77 ريال، وسجل متوسط عيار 22 مقابل الريال 156.16 ريال في أحدث تعاملات بالمملكة، وأخيراً سجل الجنيه الذهب 1193 ريال.