في بداية التعاملات.. اعرف بكام سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2019 أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس طبقاً لأخر تقارير صادرة من البنوك نرصدها لكم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج، وذلك بعد التغييرات التي تطرأ على الدولار مقابل الجنيه منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأخري، وفي بداية التعاملات الصباحية سجل بنك القاهرة ارتفاع طفيف ليُسجل للشراء 16.71 جنيه، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني انخفاض جديد ليُسجل 16.68 بنحو 3 قروش، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الخميس 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنية في بنك عودة بنحو 4 قروش ليُسجل للشراء 16.71 للشراء بدلاً من 16.67، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس عند 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع، وبلغ متوسط الدولار 16.70 للشراء، واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.71 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار اليوم

جديراً بالذكر أن سعر الدولار اليوم في مصر يخضغ للتغييرات طبقاً لعدة عوامل أبرزها آليات العرض والطلب، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحظة بلحظة مع تعاملات اليوم الخميس، فقد الدولار أمام الجنيه بنحو أكثر من 41 قرش منذ بداية رمضان الماضي 2019 وحتى اليوم الخميس 13 يونيو 2019، وإليكم جدول سعر الدولار في البنوك مُحدث الآن.

البنك الشراء البيع بنك مصر 16.71 16.81 البنك المصري الخليجي 16.70 16.80 بنك قناة السويس 16.69 16.79 بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 المصرف المتحد 16.68 16.78 البنك التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.71 16.81

بعدما سجل الدولار في المركزي إنخفاض مساء أمس الأربعاء، استقر في بداية التعاملات اليومية عند 16.67 للشراء مقابل 16.79 للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي

طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، نرصد لكم اليوم أسعار العملات مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنوك الآن 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.55 للشراء مقابل 4.58 للبيع.

الأسعار في الجدول السابق مُحدثة وفق أخر تقرير من البنك الأهلي المصري، ويتم تحديثها بشكل لحظي فور حدوث أي تغييرات جديدة في قيمة العملات أمام الجنيه داخل البنك الأهلي.