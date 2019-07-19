في بنوك مصر.. اعرف بكام سعر الدولار اليوم الجمعة 19-7-2019 أمام الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار تام أمام الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك وعدم وجود تعاملات تُحرك سعر الدولار سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 16.58 جنيه، واستقر بنك الإسكندرية ليُقدم أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.65 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند نفس المتوسطات التي سجلتها أمس في نهاية التعاملات الأسبوعية، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر عند 16.56 جنيه مقابل 16.66 جنيه للبيع، وطبقاً لأخر تحديثات سجل كل من بنك قطر الوطني، بنك القاهرة، بنك مصر إيران للتنمية، وبنك الإسكندرية 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول في أحدث تعاملات له حتى الآن 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم لحظة بلحظة على مدار اليوم وفي حالة وجود أي تغييرات جديدة تطرأ على الورقة الخضراء في مصر سوف يتم جدول أسعار الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع، وبلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، وإليكم أحدث أسعار الدولار طبقاً لأحدث تقارير.

بنك شراء بيع المصرف المتحد 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.55 16.65 بنك القاهرة 16.55 16.65 بنك مصر 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 بنك عودة 16.56 16.66 بنك البركة 16.57 16.67

وسجل الدولار في بنوك المشرق، الإستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، سايب، والأهلي الكويتي 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه

استقرت كافة أسعار العملات اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستقر العملات في البنوك لحين عودة عمل البنوك من جديد يوم الأحد القادم وبدء التعاملات من جديد، حيث سجل اليورو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه 18.5571 جنيه للشراء مقابل 18.7325 جنيه للبيع، وبلغت قيمة الريال السعودي 4.406 للشراء مقابل 4.4421 جنيه للبيع.

وسجل الإسترلينى 20.5808 جنيه للشراء أمام 20.815 جنيه للبيع، علماً بأن كافة أسعار العملات في الجدول السابق هي أسعار العملات في البنك الأهلي المصري وفق أخر تحديثات.