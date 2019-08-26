في تعاملات الصباح .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري | أسعار صرف العملات اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأثنين 26-8-2019 حالة من الاستقرار في بعض البنوك، بينما هبط السعر في بنوك آخري ، حيث سجل سعر صر الدولار اليوم في بنك المشرق قيمة 16.52 للشراء وسجل سعر البيع 16.62، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.53 للشراء و16.63 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.52 جنيه، وللبيع 16.62 جنيه، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بعرض تقرير كامل ومفصل على هيئة جداول، متضمنة أسعار الدولار اليوم في مصري وماهي أفضل بنوك البيع والشراء، وأيضاً سوف نوضح لكم أسعار صرف مختلف العملات مقابل الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.55 المصرف المتحد أقل سعر للبيع: 16.60 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف المتحد 16.55 16.65 ساعة واحدة البنك العقاري المصري العربي 16.54 16.64 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 16.53 16.63 22 ساعة بنك عودة 16.53 16.63 23 ساعة المصرف العربى الدولى 16.53 16.63 ساعتين بنك الإستثمار العربي AIB 16.53 16.63 22 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.53 16.63 22 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.53 16.63 24 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.53 16.63 أسبوعين بنك مصر إيران التنمية 16.53 16.63 21 ساعة بنك بلوم 16.53 16.63 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.53 16.63 ساعتين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.53 16.63 22 ساعة كريدى أجريكول 16.53 16.63 22 ساعة بنك قناة السويس 16.53 16.63 22 ساعة بنك البركة 16.53 16.63 18 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.53 16.63 أسبوعين بنك الإسكندرية 16.52 16.62 ساعتين بنك التعمير والإسكان 16.52 16.62 22 ساعة البنك الزراعى المصرى 16.52 16.62 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.52 16.62 22 ساعة بنك مصر 16.52 16.62 أسبوعين البنك الأهلي المصري 16.52 16.62 أسبوعين بنك الكويت الوطني NBK 16.52 16.62 15 ساعة بنك المشرق 16.52 16.62 21 ساعة البنك المركزى المصرى 16.51 16.64 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.50 16.60 ساعة واحدة

متوسط سعر مختلف العملات الأجنبية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.43 المصرف المتحد أقل سعر للبيع: 18.46 البنك الزراعى المصرى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف المتحد 18.43 18.59 ساعتين المصرف العربى الدولى 18.42 18.55 ساعتين البنك العقاري المصري العربي 18.41 18.58 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 18.40 18.57 ساعتين بنك التنمية الصناعية 18.40 18.57 ساعة واحدة البنك الأهلى اليونانى 18.40 18.57 48 دقيقة بنك قناة السويس 18.40 18.57 ساعتين بنك عودة 18.40 18.57 ساعتين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.40 18.57 ساعتين البنك المصرى الخليجى 18.40 18.57 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 18.40 18.57 ساعتين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.40 18.57 ساعتين البنك المركزى المصرى 18.39 18.54 20 ساعة بنك مصر 18.39 18.56 ساعتين البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.39 18.56 ساعة واحدة بنك الإسكندرية 18.37 18.56 ساعتين البنك الأهلي المصري 18.37 18.56 49 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.36 18.53 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 18.36 18.62 ساعتين بنك البركة 18.33 18.63 ساعة واحدة البنك الزراعى المصرى 18.28 18.46 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 18.27 18.57 40 دقيقة بنك بلوم 18.27 18.55 49 دقيقة كريدى أجريكول 18.27 18.55 22 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 18.26 18.54 15 ساعة بنك المشرق 18.26 18.54 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 18.24 18.68 18 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي حاله من الاستقرار، فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.42 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.46، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.59 للشراء و4.61 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.43 البنك التجاري الدولي (CIB)