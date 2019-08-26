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في تعاملات الصباح .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري | أسعار صرف العملات اليوم في البنوك المصرية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
في تعاملات الصباح .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري | أسعار صرف العملات اليوم في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأثنين 26-8-2019 حالة من الاستقرار في بعض البنوك، بينما هبط السعر في بنوك آخري ، حيث سجل سعر صر الدولار اليوم في بنك المشرق قيمة 16.52 للشراء وسجل سعر البيع 16.62، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.53 للشراء و16.63 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.52 جنيه، وللبيع 16.62 جنيه، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بعرض تقرير كامل ومفصل على هيئة جداول، متضمنة أسعار الدولار اليوم في مصري وماهي أفضل بنوك البيع والشراء، وأيضاً سوف نوضح لكم أسعار صرف مختلف العملات مقابل الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.55
المصرف المتحد
أقل سعر للبيع: 16.60
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
المصرف المتحد16.5516.65ساعة واحدة
البنك العقاري المصري العربي16.5416.64ساعتين
اتش اس بى سى HSBC16.5316.6322 ساعة
بنك عودة16.5316.6323 ساعة
المصرف العربى الدولى16.5316.63ساعتين
بنك الإستثمار العربي AIB16.5316.6322 ساعة
بنك التنمية الصناعية16.5316.6322 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.5316.6324 ساعة
البنك الأهلى اليونانى16.5316.63أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية16.5316.6321 ساعة
بنك بلوم16.5316.6318 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5316.63ساعتين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5316.6322 ساعة
كريدى أجريكول16.5316.6322 ساعة
بنك قناة السويس16.5316.6322 ساعة
بنك البركة16.5316.6318 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5316.63أسبوعين
بنك الإسكندرية16.5216.62ساعتين
بنك التعمير والإسكان16.5216.6222 ساعة
البنك الزراعى المصرى16.5216.62أسبوع واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5216.6222 ساعة
بنك مصر16.5216.62أسبوعين
البنك الأهلي المصري16.5216.62أسبوعين
بنك الكويت الوطني NBK16.5216.6215 ساعة
بنك المشرق16.5216.6221 ساعة
البنك المركزى المصرى16.5116.6420 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.60ساعة واحدة

متوسط سعر مختلف العملات الأجنبية 

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عرف بكام | سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة المصرية .. سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.43
المصرف المتحد
أقل سعر للبيع: 18.46
البنك الزراعى المصرى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
المصرف المتحد18.4318.59ساعتين
المصرف العربى الدولى18.4218.55ساعتين
البنك العقاري المصري العربي18.4118.58ساعتين
البنك العربي الأفريقي الدولى18.4018.57ساعتين
بنك التنمية الصناعية18.4018.57ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى18.4018.5748 دقيقة
بنك قناة السويس18.4018.57ساعتين
بنك عودة18.4018.57ساعتين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.4018.57ساعتين
البنك المصرى الخليجى18.4018.57ساعتين
اتش اس بى سى HSBC18.4018.57ساعتين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.4018.57ساعتين
البنك المركزى المصرى18.3918.5420 ساعة
بنك مصر18.3918.56ساعتين
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.3918.56ساعة واحدة
بنك الإسكندرية18.3718.56ساعتين
البنك الأهلي المصري18.3718.5649 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.3618.53ساعة واحدة
بنك مصر إيران التنمية18.3618.62ساعتين
بنك البركة18.3318.63ساعة واحدة
البنك الزراعى المصرى18.2818.464 أيام
بنك الإستثمار العربي AIB18.2718.5740 دقيقة
بنك بلوم18.2718.5549 دقيقة
كريدى أجريكول18.2718.5522 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK18.2618.5415 ساعة
بنك المشرق18.2618.5421 ساعة
بنك التعمير والإسكان18.2418.6818 ساعة

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سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي حاله من الاستقرار، فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.42 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.46، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.59 للشراء و4.61 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 4.43
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC4.414.4322 ساعة
المصرف العربى الدولى4.414.43ساعتين
بنك بلوم4.414.4349 دقيقة
بنك عودة4.414.43ساعتين
البنك المصرى الخليجى4.414.44ساعتين
بنك مصر4.404.4322 ساعة
البنك المركزى المصرى4.404.4420 ساعة
البنك الأهلي المصري4.404.4349 دقيقة
بنك قناة السويس4.404.44ساعتين
بنك الإستثمار العربي AIB4.404.4322 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.394.43ساعتين
البنك الزراعى المصرى4.394.444 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.394.4322 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.394.43ساعتين
بنك المشرق4.394.4321 ساعة
كريدى أجريكول4.394.4322 ساعة
المصرف المتحد4.384.44ساعة واحدة
بنك مصر إيران التنمية4.384.44ساعتين
البنك التجاري الدولي (CIB)4.384.43ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى4.384.4448 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.384.43أسبوعين
بنك الكويت الوطني NBK4.384.4415 ساعة
بنك الإسكندرية4.384.43ساعتين
البنك العقاري المصري العربي4.384.47ساعتين
بنك التنمية الصناعية4.374.43ساعة واحدة
بنك البركة4.344.4718 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.334.484 أسابيع

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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