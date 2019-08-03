في جميع البنوك.. اعرف أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 مقابل الجنيه

شهدت كافة أسعار العملات اليوم السبت استقرار تام بالبنوك المصرية في أحدث تقارير حتى الآن بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، واستقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الآن عند 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي في البنوك بنحو 18.30 جنيه شراء مقابل 18.50 جنيه بيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك مقابل الجنيه 4.39 جنيه مقابل 4.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم عند نفس متوسطات يوم الخميس وسجل في بنك القاهرة 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه، علماً بأن الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي من البنوك حالة حدوث أي تغييرات في سعر الورقة الخضراء بمصر.

سعر اليورو اليوم

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.26 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع اليورو في مصر بقيمة 18.38 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو مقابل الجنيه 18.23 جنيه مقابل 18.43 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل اليورو طبقاً لأخر تحديثات 18.20 شراء مقابل 18.39 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك التعمير والإسكان 18.14 جنيه شراء مقابل 18.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر البنك المصري الخليجي كأعلى سعراً لشراء الريال السعودي بمصر مقارنةً بأسعار الريال في باقي البنوك بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه، وسجل استقرار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

جديراً بالذكر أن الريال السعودي شهد تغييرات طفيفة على مدار الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع موسم الحج وزيادة الإقبال عليه.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدرهم الإماراتي

أسعار العملات في بنك مصر

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر للشراء 19.984151 جنيه مقابل 20.227069 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 16.578062 شراء مقابل 16.740487 جنيه للبيع، وبلغت قيمة الريال العماني مقابل الجنيه المصري 42.947945 للشراء مقابل 43.195927 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي للشراء 12.500914 جنيه مقابل 12.614731 للبيع، وسجل الدولار الإسترالي للشراء 11.291724 مقابل 11.403191 جنيه للبيع.