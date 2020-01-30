في ختام الأسبوع .. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في مصر، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 سعر 701.06 جنيه مصري، كما سجل سعر الجرام عيار 22 قيمة 701.06 جنيه مصري، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 600.91 جنيه مصري.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 787 إلى 790 عيار 22 722 إلى 724 عيار 21 689 إلى 691 عيار 18 591 إلى 592 عيار 14 459 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24,489 إلى 24,560 الجنيه الذهب 5,512 إلى 5,528 الكيلو 787,429 إلى 789,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 يناير 801.04 700.93 600.79 467.28 400.52 28 يناير 796.93 697.33 597.71 464.88 398.46 27 يناير 804.08 703.59 603.07 469.05 402.04 26 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 25 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 24 يناير 798.80 698.97 599.11 465.97 399.40 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16 22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب في السعودية اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 190.51 ريال $50.78 سعر الذهب عيار 22 174.64 ريال $46.55 اسعار الذهب عيار 21 166.70 ريال $44.43 اسعار الذهب عيار 18 142.89 ريال $38.09 سعر الذهب عيار 14 111.13 ريال $29.62 سعر الذهب عيار 12 95.26 ريال $25.39 اسعار أوقية الذهب 5,925 ريال $1,579 اسعار جنيه الذهب 1,334 ريال $355.48 اسعار كيلو الذهب 190,514 ريال $50,781 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, January 30, 2020 09:42 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية