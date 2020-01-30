في ختام الأسبوع .. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في محلات الصاغة بمصر والسعودية
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في مصر، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 سعر 701.06 جنيه مصري، كما سجل سعر الجرام عيار 22 قيمة 701.06 جنيه مصري، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 600.91 جنيه مصري.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|787 إلى 790
|عيار 22
|722 إلى 724
|عيار 21
|689 إلى 691
|عيار 18
|591 إلى 592
|عيار 14
|459 إلى 461
|عيار 12
|394 إلى 395
|الاونصة
|24,489 إلى 24,560
|الجنيه الذهب
|5,512 إلى 5,528
|الكيلو
|787,429 إلى 789,714
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|29 يناير
|801.04
|700.93
|600.79
|467.28
|400.52
|28 يناير
|796.93
|697.33
|597.71
|464.88
|398.46
|27 يناير
|804.08
|703.59
|603.07
|469.05
|402.04
|26 يناير
|798.94
|699.09
|599.21
|466.05
|399.47
|25 يناير
|798.94
|699.09
|599.21
|466.05
|399.47
|24 يناير
|798.80
|698.97
|599.11
|465.97
|399.40
|23 يناير
|792.32
|693.30
|594.25
|462.19
|396.16
|22 يناير
|792.74
|693.66
|594.56
|462.43
|396.37
|21 يناير
|792.07
|693.08
|594.07
|462.05
|396.04
|20 يناير
|791.73
|692.78
|593.81
|461.85
|395.87
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|190.51 ريال
|$50.78
|سعر الذهب عيار 22
|174.64 ريال
|$46.55
|اسعار الذهب عيار 21
|166.70 ريال
|$44.43
|اسعار الذهب عيار 18
|142.89 ريال
|$38.09
|سعر الذهب عيار 14
|111.13 ريال
|$29.62
|سعر الذهب عيار 12
|95.26 ريال
|$25.39
|اسعار أوقية الذهب
|5,925 ريال
|$1,579
|اسعار جنيه الذهب
|1,334 ريال
|$355.48
|اسعار كيلو الذهب
|190,514 ريال
|$50,781
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, January 30, 2020 09:42 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|29 يناير
|190.15
|166.39
|142.62
|110.92
|95.08
|28 يناير
|189.41
|165.73
|142.06
|110.49
|94.70
|27 يناير
|190.72
|166.89
|143.04
|111.26
|95.36
|26 يناير
|189.70
|165.99
|142.28
|110.66
|94.85
|25 يناير
|189.70
|165.99
|142.28
|110.66
|94.85
|24 يناير
|189.62
|165.92
|142.22
|110.61
|94.81
|23 يناير
|188.53
|164.97
|141.40
|109.98
|94.27
|22 يناير
|188.01
|164.52
|141.01
|109.68
|94.01
|21 يناير
|188.02
|164.52
|141.02
|109.68
|94.01
|20 يناير
|188.35
|164.81
|141.26
|109.87
|94.17