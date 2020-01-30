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في ختام الأسبوع .. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

بواسطة حنان الزهيري
اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في مصر، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 سعر 701.06 جنيه مصري، كما سجل سعر الجرام عيار 22 قيمة 701.06 جنيه مصري، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 600.91 جنيه مصري.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24787 إلى 790
عيار 22722 إلى 724
عيار 21689 إلى 691
عيار 18591 إلى 592
عيار 14459 إلى 461
عيار 12394 إلى 395
الاونصة24,489 إلى 24,560
الجنيه الذهب5,512 إلى 5,528
الكيلو787,429 إلى 789,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 يناير801.04700.93600.79467.28400.52
28 يناير796.93697.33597.71464.88398.46
27 يناير804.08703.59603.07469.05402.04
26 يناير798.94699.09599.21466.05399.47
25 يناير798.94699.09599.21466.05399.47
24 يناير798.80698.97599.11465.97399.40
23 يناير792.32693.30594.25462.19396.16
22 يناير792.74693.66594.56462.43396.37
21 يناير792.07693.08594.07462.05396.04
20 يناير791.73692.78593.81461.85395.87

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب في السعودية اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24190.51 ريال$50.78
سعر الذهب عيار 22174.64 ريال$46.55
اسعار الذهب عيار 21166.70 ريال$44.43
اسعار الذهب عيار 18142.89 ريال$38.09
سعر الذهب عيار 14111.13 ريال$29.62
سعر الذهب عيار 1295.26 ريال$25.39
اسعار أوقية الذهب5,925 ريال$1,579
اسعار جنيه الذهب1,334 ريال$355.48
اسعار كيلو الذهب190,514 ريال$50,781
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, January 30, 2020 09:42 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 يناير190.15166.39142.62110.9295.08
28 يناير189.41165.73142.06110.4994.70
27 يناير190.72166.89143.04111.2695.36
26 يناير189.70165.99142.28110.6694.85
25 يناير189.70165.99142.28110.6694.85
24 يناير189.62165.92142.22110.6194.81
23 يناير188.53164.97141.40109.9894.27
22 يناير188.01164.52141.01109.6894.01
21 يناير188.02164.52141.02109.6894.01
20 يناير188.35164.81141.26109.8794.17

حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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