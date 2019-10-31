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أخبار إقتصادية

في ختام الأسبوع .. تعرف على سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 31-10-2019 في المزارع المصرية || أسعار السمك اليوم في السوق المصري

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار الفراخ اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس 31/10/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

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أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو21.00 جنيه21.50 جنيه
لحم ساسوكيلو26.00 جنيه26.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم03.50 جنيه03.75 جنيه
كتكوت ساسويوم02.50 جنيه02.75 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

 



أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم06.00 جنيه06.50 جنيه
بط مسكوفييوم14.00 جنيه14.50 جنيه
بط مولاريوم13.00 جنيه13.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه

 

سعر السمك اليوم

نتابع معكم أيضاً أشعار السمك اليوم الخميس 31-10-2019 في الأسواق، والتي جاء سعرها كالتالي :-

النوعالسعر 
سمك بلطي بين 25 و50 جنيهًا
سمك بوري40 جنيهًا
سمك مكرونة40 جنيهًا
 سمك الماكريل35 جنيهًا
سمك بربون 80 جنيهًا
الجمبريبين 100 و200 جنيهاً
الكابوريا 80 جنيه
السبيط160 جنيهاً
قشر بياض 140 جنيهًا

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري