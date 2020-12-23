في ختام التعاملات .. أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة بمصر

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، بمحلات الصاغة بمصر، تراجع طفيف، بقيمة 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، وذلك عند مقارنة أسعار اليوم بالأسعار التي سجلها المعدن الأصفر بالأمس، حيث صرح سكرتير عام شعبة الذهب السابق، نادي نجيب، بوصول سعر الجرام من معدن الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 817 جنيه، بعدما كان سعره خلال تعاملات الأمس 819 جنيه.

أسعار الذهب

أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، نادي نجيب، عن تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم بالمقارنة بتعاملات أمس في محلات الصاغة بقيمة 2 جنيه، مضيفًا أن سعر الجرام من الذهب عيار 21 قد تراجع اليوم من 819 جنيه للجرام إلى 817 جنيه.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام من الذهب عيار 18 قد تراجع اليوم من 703 إلى 701 جنيه، بينما سجل سعر الجرام من الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم 933 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6536 جنيه، ليسجل الذهب اليوم الأسعار التالية:

العيار سعر الجرام عيار 21 817 جنيه عيار 18 701 جنيه عيار 24 933 جنيه الجنيه الذهب 6536 جنيه الأوقية 1867 دولار

الذهب بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 926 إلى 928 عيار 22 849 إلى 851 عيار 21 810 إلى 812 عيار 18 694 إلى 696 عيار 14 540 إلى 541 عيار 12 463 إلى 464 الاونصة 28,790 إلى 28,861 الجنيه الذهب 6,480 إلى 6,496 الكيلو 925,714 إلى 928,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

السعر العالمي للذهب

وعن السعر العالمي للمعدن الأصفر، فقد أشار نادي نجيب إلى ارتفاع السعر العالمي خلال التعاملات بنحو 0.33%، ليصل سعر الأوقية اليوم إلى 1867 دولار، مسجلة ارتفاع بقيمة 6.1 دولار، وذلك في تمام الساعة 12.46 بتوقيت القاهرة، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج.

ويذكر أن وكالة بلومبرج كانت قد نشرت بالأمس تقرير مفصل عن أسعار الذهب خلال تعاملات السوق العالمية، ذكرت فيه أن السعر العالمي للذهب قد سجل أمس الثلاثاء 1860 دولار مسجلًا تراجع طفيف بالمقارنة بتعاملات أول أمس، مما انعكس على تعاملات السوق المحلية بمصر، فسجل سعر الجرام من المعدن الأصفر بمحلات الصاغة أمس الثلاثاء، تراجع بقيمة 7 جنيهات.