في ختام التعاملات .. أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة بمصر

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، بمحلات الصاغة بمصر، تراجع طفيف، بقيمة 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، وذلك عند مقارنة أسعار اليوم بالأسعار التي سجلها المعدن الأصفر بالأمس، حيث صرح سكرتير عام شعبة الذهب السابق، نادي نجيب، بوصول سعر الجرام من معدن الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 817 جنيه، بعدما كان سعره خلال تعاملات الأمس 819 جنيه.
أسعار الذهب
أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، نادي نجيب، عن تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم بالمقارنة بتعاملات أمس في محلات الصاغة بقيمة 2 جنيه، مضيفًا أن سعر الجرام من الذهب عيار 21 قد تراجع اليوم من 819 جنيه للجرام إلى 817 جنيه.
وأضاف نجيب أن سعر الجرام من الذهب عيار 18 قد تراجع اليوم من 703 إلى 701 جنيه، بينما سجل سعر الجرام من الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم 933 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6536 جنيه، ليسجل الذهب اليوم الأسعار التالية:
|العيار
|سعر الجرام
|عيار 21
|817 جنيه
|عيار 18
|701 جنيه
|عيار 24
|933 جنيه
|الجنيه الذهب
|6536 جنيه
|الأوقية
|1867 دولار
الذهب بمحلات الصاغة
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
926 إلى 928
عيار 22
849 إلى 851
عيار 21
810 إلى 812
عيار 18
694 إلى 696
عيار 14
540 إلى 541
عيار 12
463 إلى 464
الاونصة
28,790 إلى 28,861
الجنيه الذهب
6,480 إلى 6,496
الكيلو
925,714 إلى 928,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
السعر العالمي للذهب
وعن السعر العالمي للمعدن الأصفر، فقد أشار نادي نجيب إلى ارتفاع السعر العالمي خلال التعاملات بنحو 0.33%، ليصل سعر الأوقية اليوم إلى 1867 دولار، مسجلة ارتفاع بقيمة 6.1 دولار، وذلك في تمام الساعة 12.46 بتوقيت القاهرة، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج.
ويذكر أن وكالة بلومبرج كانت قد نشرت بالأمس تقرير مفصل عن أسعار الذهب خلال تعاملات السوق العالمية، ذكرت فيه أن السعر العالمي للذهب قد سجل أمس الثلاثاء 1860 دولار مسجلًا تراجع طفيف بالمقارنة بتعاملات أول أمس، مما انعكس على تعاملات السوق المحلية بمصر، فسجل سعر الجرام من المعدن الأصفر بمحلات الصاغة أمس الثلاثاء، تراجع بقيمة 7 جنيهات.