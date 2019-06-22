في كل البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2019 بكام مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم السبت استقرار في كافة بنوك مصر مقابل الجنيه وفق أخر تقارير وذلك تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك يومي الجمعة والسبت، ويترقب الكثير سعر الدولار غداً الأحد أول أيام عودة عمل البنوك الرسمية خاصةً وأن سعر صرف الدولار أصبح يُحدد وفق عامل العرض والطلب، فزيادة المعروض من العملة الأمريكية تُقلل من قيمتها أمام الجنيه، وسجل متوسط سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم سجلت استقرار طبقاً لتقارير يوم السبت أمام الجنيه المصري، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر للشراء عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، ويُقدم البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.74 جنيه، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في تعاملات الخميس شهدت انخفاض جماعي بنحو 4 قروش، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في كل من المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي 16.64 للشراء مقابل 16.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي وتحديث على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء من وقت لأخر، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر للشراء 16.65 مقابل 16.75 للبيع، وإليكم جدول أسعار الدولار اليوم مُحدث الآن وفق تقارير البنوك.

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 البنك التجاري الدولي CIB 16.64 16.74 البنك المركزي المصري 16.63 16.75 بنك القاهرة 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 بنك قطر الوطني 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.64 16.74

يتم تحديث أسعار الدولار لحظة بلحظة حالة وجود تغييرات جديدة.

سعر صرف الدولار

سجل سعر صرف الدولار في البنوك اليوم السبت 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، وسجلت باقي العملات العربية والأجنبية جميعها استقرار تام أمام الجنيه المصري، جديراً بالذكر أن قرار التعويم قضي بشكل نهائي على السوق السوداء، وأصبح إقبال المواطنين لسد حاجتهم من البنوك بعكس فترات ما قبل التعويم، والتي وصلت فيها قيمة الدولار في السوق السوداء ضعف قيمتها في البنوك.

سجل سعر صرف الدولار في بنك سايب وفق لأحدث تقارير 16.69 جنيه مقابل 16.79 للبيع، بينما سجل بنك عودة، والمشرق للشراء 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع.