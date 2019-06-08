في كل مصانع مصر..اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-6-2019

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم منذ بداية شهر يونيو 2019 الجاري استقرار تام في سعر الطن، سعر طن الحديد في مصر أصبح من أبرز إهتمامات المواطنين في مصر بعد سعر الدولار والذهب، خاصةً وأن أسعار الحديد في مصر قد شهدت عدة ارتفاعات تاريخية تزامناً مع تعويم الجنية في مصر وارتفاع سعر الدولار في البنوك، ومع بداية التعاملات اليومية في سوق المواد والبناء سجلت أسعار الحديد والاسمنت اليوم استقرار تام، ليُسجل حديد الدخيلة 11880 جنية مقابل الطن بسعر تسليم المصنع.

أسعار الحديد والاسمنت

بعد استقرار سعر الدولار بشكل نسبي في البنوك أمام الجنية، كان قرار الرئيس ترامب العام الماضي 2018 بفرض رسوم جمركية على الحديد الخام المستورد وهو أحد أبرز العناصر الأساسية اللازمة لصناعة الحديد له أثر كبير في ارتفاع سعر الحديد في مصر، وأيضاً ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام في مصر، فكان لا بد من رفع سعر طن الحديد من قبل أصحاب المصانع، بينما أسعار الأسمنت لا ترتبط إطلاقاً بالعوامل التي تؤثر في سعر الحديد، وقد شهدت استقرار منذ بداية الشهر الجاري في مختلف المصانع في مصر.

سعر الحديد اليوم

استقر متوسط سعر الحديد اليوم السبت عند 11650 جنية، ونستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج قائمة بأحدث أسعار الحديد بسعر تسليم المصنع، حيث سجل سعر طن حديد عز بنحو 11850 جنية، وسوف نتابع معكم على مدار اليوم أسعار طن الحديد ورصد الأسعار الجديدة في حالة وجود تغييرات طرأت على سعر الحديد في مصر.

اسم المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري عز 11880 11900 الدخيلة 11880 11900 المصريين 11800 11800 بشاي 11830 11850 العتال 11800 11850 عطية 11800 11800 الجيوشي 11600 11650 مصر ستيل 11600 11650 المراكبي 11740 11750

وسجل العشري 11500 جنية مقابل الطن، فيما سجل المعادي 11500 مقابل سعر الطن، وأخيراً استقر سعر حديد أركو عند 9750 جنية للطن، مع مراعاة بأن الأسعار المُتاحة في الجدول السابق هي سعر تسليم المصنع.

سعر الأسمنت اليوم

زيادة الطلب المحلي على الأسمنت هو أحد أبرز أسباب عوامل ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر، وقد سجل سعر الأسمنت اليوم السبت استقرار دون وجود تحركات جديدة منذ بداية شهر يونيو الجاري، وإليكم جدول أسعار الأسمنت العادي علماً بأنها وفق سعر تسليم المصنع.

اسم المنتج أقل سعر بالجنية أعلى سعر بالجنية المسلح 810 815 النصر 795 800 المخصوص 800 800 أسوان 790 795 العسكري 820 820 سيناء 790 795 حلوان 805 805 السويس 790 795 السويدي 810 815

وسجل سعر طن الأسمنت لمنتج الماكس عند 790 جنية، بينما سجل منتج جنوب الوادي 795 للطن، وسجلت متوسط أسعار الأسمنت الأبيض اليوم في مصر بنحو 2250 جنية مقابل الطن.