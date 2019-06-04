في محلات الصاغة..اعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2019

بعد ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر مساء أمس في محلات الصاغة بأربعة جنيهات تزامناً مع ارتفاع أوقية الذهب عالمياً، استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر جرام عيار 21 بنحو 614 جنية دون المصنعية، فيما بلغت أوقية الذهب بالدولار الأمريكي 1316 دولار، وقد ارتفعت أوقية الذهب إلي 1305 دولار ثم إلى 1315 مساء أمس ويأتي ارتفاع أوقية الذهب نتيجة لتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفروض رسوم تصل نحو 5 % على المكسيك.

أسعار الذهب في مصر

تخضع أسعار الذهب في مصر لعدة عوامل، العامل الأول سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، والثاني سعر أوقية الذهب، وبعد استقرار سعر الدولار في البنوك أصبح تأثير أوقية الذهب على سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الأكثر أهمية، وكذلك آليات العرض والطلب، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد بلغت مساء أمس أعلى مستوي لها في شهرين.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم عند نفس المتوسطات التي سجلها مساء أمس الإثنين، وقد سجل الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 بنحو 4912 جنية، فيما سجل عيار 18 الأكثر انتشاراً بعد عيار 21 بنحو 526 جنية مقابل الجرام الواحد، واستقرت أوقية الذهب عند 1316 دولار، وإليكم جدول أسعار الذهب مُحدث الآن.

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العيار سعر الجرام بالجنية عيار 24 702 عيار 21 614 عيار 18 526 الجنية الذهب 4912

مع مراعاة أن أسعار الذهب في الجدول السابق بدون إضافة المصنعية، خاصةً وأن المصنعية لها عوامل كثيرة ومُختلفة تُحدد على أساسها، على سبيل المثال حجم المشغولات وماركة الذهب، وسوف نتابع معكم سعر الذهب على مدار اليوم ورصد كافة التحديثات.

متوسط سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 21 في سوق المال 624.38 جنية مقابل الجرام، فيما سجل كيلو الذهب 713.556 جنية، وسجلت أوقية الذهب بالجنية المصري 22.192 جنية وبالدولار الأمريكي 1324 دولار، وإليكم متوسط سعر المعدن الأصفر في مصر.

العيار سعر الجرام عيار 24 713.56 عيار 22 654.10 عيار 21 624.38 عيار 18 535.18 الجنية الذهب 4998

وسجل عيار 14 بنحو 416 جنية مقابل الجرام، في حين سجل عيار 12 356.78 جنية للجرام الواحد، وأخيراً سجل عيار 22 أمام الجنية 654.10 جنية وفق أخر تحديثات من محلات الصاغة الآن.