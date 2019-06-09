في محلات الصاغة..اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 9-6-2019 بمصر والسعودية

سعر الذهب اليوم بعد عدة ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي سجل وفق أخر تحديثات اليوم الأحد استقرار تزامناً مع استقرار أوقية الذهب عند 1340 دولار، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع بنحو 3 جنيهات على جميع أعيرة الذهب عقب ارتفاع الأوقية، وسجل عيار 24 بنحو 715 جنيه مقابل الجرام في محلات الصاغة بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

نستعرض معكم سعر الذهب في مصر والسعودية مع تعاملات الأحد واستقرار سعر الأوقية عند نفس المتوسط التي سجلته مساء أمس، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر قد شهدت خلال الفترة الماضية عدم استقرار، نتيجة للتقلبات التي شهدتها الورقة الخضراء في مصر أمام الجنية المصري.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر سجل استقرار تام على مستوي أعيرة الذهب، فقد سجل عيار 21 الأبرز في محلات الصاغة بنحو 626 جنيه مقابل الجرام، فيما سجل الجنية الذهب 5008 جنيه، وجاء عيار 18 الأبرز بعد عيار 21 بنحو 626 جنيه للجرام، وإليكم جدول سعر المعدن الأصفر اليوم.

الوحدة السعر للجرام مقابل الجنيه عيار 24 715 عيار 21 626 عيار 18 536 الجنية الذهب 5008 أوقية الذهب 1340

كافة الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية التي تختلف طبقاً لحجم المشغولات، ومن صائغ لأخر، وسوف نتابع معكم أسعار المعدن الأصفر عبر مدار اليوم ورصد كافة التقارير الجديدة الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر حالة حدوث تغييرات جديدة في سعر الأوقية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تزامناً مع قيمة الأوقية عالمياً، استقر سعر الذهب في السعودية عند نفس متوسطات أمس، فقد استقر سعر عيار 21 عند 141.49 ريال، فيما سجل الجنية الذهب 1132 ريال، واستقر عيار 22 عند 148.23 ريال مقابل الجرام، وإليكم قائمة بأسعار الذهب في السعودية مُحدثة في الوقت الحالي.

الوحدة السعر للجرام مقابل الريال السعودي السعر للجرام مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 161.70 43.12 عيار 22 148.23 39.52 عيار 21 141.49 37.73 عيار 18 121.28 32.34 الجنية الذهب 1132 301.82 أوقية الذهب 5029 1341

التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر أبرزها سعر الأوقية، ويأتي أبرز أسباب ارتفاع أوقية المعدن الأصفر نتيجة لقرارات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على المكسيك، واشتعال الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.