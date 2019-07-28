في مختلف البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 28-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات اليوم الأحد تغييرات جديدة في بعض البنوك، على رأسها مصرف أبو ظبي الإسلامي والذي إنخفضت قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو قرش ليُسجل الآن 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في بنك البركة بشكل طفيف في أحدث تعاملات ليُسجل الآن للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما استقر في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

نتابع معكم أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية ويتم تحديثها لحين انتهاء التعاملات في البنوك، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.57 جنيه عقب تراجعه بنحو قرش مقارنةً بسعره أمس في البنوك، بينما يُقدم البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه.

بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك وفق آخر تحديثات حتى الآن بنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

نرصد لكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية شراء وبيع وفق آخر تعاملات، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر منذ 3 أيام عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.57 16.67 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.55 16.65 بنك التعمير والإسكان 16.55 16.65 المصرف المتحد 16.54 16.64 بنك عودة 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.53 16.63 البنك التجاري الدولي CIB 16.52 16.62 بنك مصر 16.54 16.64 البنك الأهلي المصري 16.64 16.64

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.53 مقابل 16.63 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس شراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم مصر بلغت قيمة شراء الدولار 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، ويتم تحديث جدول أسعار الدولار السابق لحظة بلحظة في حالة وجود تغييرات جديدة طرأت على الورقة الخضراء في مصر، والتي أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب.

أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه تغييرات طفيفة ما بين ارتفاع وإنخفاض في مختلف البنوك، فقد شهد سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري ارتفاع طفيف وفق أخر تعاملات ليُسجل للشراء الآن 18.38 جنيه مقابل 18.55 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي والذي يهم فئة كبيرة من المواطنين بالتزامن مع موسم الحج للشراء 4.40 جنيه شراء أمام 4.44 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعراً للشراء بنحو 4.51 جنيه، بينما يُقدم البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي.