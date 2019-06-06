في مصر والسعودية..اعرف بكام سعر الذهب اليوم الخميس 6-6-2019

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع طفيف في محلات الصاغة بنحو جنية للجرام الواحد، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع مساء أمس بنحو 4 جنيهات للجرام عقب ارتفاع أوقية الذهب لتُسجل 1330 دولار عالمياً، ويُعد ارتفاع الذهب اليوم هو الارتفاع الذي أصاب المعدن الأصفر لليوم الرابع على التوالي، ويأتي ارتفاع أوقية الذهب عقب تهديدات ترامب للمكسيك بفرض رسوم جمركية تصل بنحو 5 % على جميع السلع الواردة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم أحد أبرز السلع التي يسعي المواطن في العالم وتحديداً الوطن العربي، نتيجة لإرتباط الزواج بما يُسمي بالشبكة، وكذلك للأشخاص الذين يدخروا أموالهم بشرائهم للذهب بدلاً من العملات الورقية، التي من المُممكن أن تسبب خسائر في حالة انخفاض قيمتها أمام الجنية المصري، وقد سجل متوسط عيار 21 بنحو 619 جنية مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع طفيف بنحو جنية واحد للجرام، ليُسجل عيار 18 أحد أعيرة الذهب الأكثر إقبالاً بنحو 533.25 جنية، فيما سجل الجنية الذهب 4976 جنية، وقد سجل عيار 21 الأكثر إنتشاراً في مصر 622 جنية مقابل الجرام، وإليكم جدول أسعار الذهب مُحدث وفق أخر تقارير من محلات الصاغة.

قد يهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك.

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 24 710.25 عيار 21 622 عيار 18 533.25 الجنية الذهب 4796

مع العلم بأن أسعار الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية، جديراً بالذكر أن سعر الذهب في محلات الصاغة قد ارتفع خلال 8 أيام بنحو أكثر من 19 جنية للجرام الواحد، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب تزامناً مع الحرب التجارية بين أمريكا والصين عقب تهديدات ترامب للمكسيك أيضاً بفرض رسوم جمركية على ورادات المسكيك.

سعر الذهب في السعودية

تزامناً مع سعر أوقية المعدن الأصفر عالمياً سجل الذهب ارتفاع طفيف على مستوي جميع أعيرة الذهب في السعودية، ليُسجل عيار 18 مقابل الجرام 120.77 ريال بدلاً من 120.41 ريال، ونستعرض معكم الآن سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

الوحدة السعر مقابل الريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 161.03 42.95 عيار 22 147.61 39.37 عيار 21 140.90 37.58 عيار 18 120.77 32.21 الجنية الذهب 1127 300.65 أوقية الذهب 5008 1336

وتتأثر أسعار الذهب في السعودية في المقام الأول بقيمة الأوقية عالمياً، ونتابع معكم سعر المعدن الأصفر على مدار اليوم.