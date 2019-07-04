في مصر والسعودية.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 4-7-2019 بدون مصنعية

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بشكل طفيف مقارنة بالقفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب مساء أمس على كافة أعيرة الذهب في مصر، وسجلت الأوقية في أحدث تعاملات لها في محلات الصاغة 1414 دولار، وبلغت قيمة التراجع في أوقية الذهب مقارنة بأسعار أمس بنحو 12 دولار، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة بمصر بنحو 651 جنيه مقابل الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية بشكل طفيف عن تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو 5208 جنيه، وسجل عيار 18 بنحو 557 جنيه مقابل الجرام بتراجع بنحو جنيه عن تعاملات أمس، ومع التذبذبات التي أصبحت يشهدها المعدن الأصفر من وقت لأخر نتابع معكم بشكل يومي سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع جديد على كافة أعيرة الذهب، عقب تراجع الأوقية 12 دولار عن تعاملات أمس، وسجل عيار 24 مقابل الجرام الواحد بنحو 744 جنيه، وسجل متوسط سعر الجرام لعيار 22 بنحو 692.70 جنيه مقابل الجرام.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 744 عيار 21 651 عيار 18 557 الجنيه الذهب 5208 أوقية الذهب 1414 دولار

أسعار الذهب في الجدول السابق هي وفق أخر تقرير صادر من محلات الصاغة، وبدون قيمة المصنعية خاصةً وأن قيمة المصنعية تُحدد وفق عدة عوامل رئيسية أبرزها حجم المشغولات وكذلك ماركة الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في المملكة مع تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، حيث سجل عيار 21 بنحو 149.23 ريال للجرام الواحد، عقب تراجع الأوقية عند 1414 دولار، بينما سجل الجنيه الذهب 1194 ريال.

الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية وضمن أحدث تقرير لأسعار الذهب في السعودية.