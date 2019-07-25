في مصر والسعودية.. تابع سعر الذهب اليوم الخميس 25-7-2019 بمحلات الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بمصر عقب ارتفاعه في تعاملات أمس بنحو جنيهان للجرام الواحد، ويأتي استقرار أسعار الذهب بالتزامن مع ثبات الأوقية عالمياً التي سجلت وفق أخر تقارير 1427 دولار وهو السعر الذي اختتمت به محلات الصاغة به أمس، وتراوح سعر عيار 22 للجرام الواحد ما بين 687 جنيه للجرام إلى 689 جنيه في أحدث تعاملات جتى الآن.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر استقرار مقارنةً بأسعار الذهب في تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 18 الأبرز في محافظتي القاهرة والإسكندرية للجرام بنحو 563 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية، بينما سجل عيار 24 بنحو 752 جنيه للجرام وهو السعر الذي اختتمت به محلات الصاغة مساء أمس.

الوحدة السعر للجرام بالجنيه عيار 24 752 عيار 21 658 عيار 18 563 الجنيه الذهب 5264 أوقية الذهب 1427 دولار

وتراوح سعر جرام الذهب فئة عيار 14 ما بين 437 إلى 439 بدون مصنعية، بينما سجل عيار 22 للجرام بنحو 689 جنيه لكل جرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب 5264 جنيه، وأخيراً تراوح سعر عيار 12 للجرام ما بين 375 إلى 376 وفق آخر تعاملات، بينما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال بنحو 666.85 جنيه للجرام الواحد، في الوقت الذي سجلت فية متوسط الأوقية مقابل الجنيه 23,701 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بينما شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية ارتفاع طفيف مقارنة بكافة أعيرة الذهب مساء أمس، حيث سجل عيار 21 وفق التقارير الأخيرة 150.56 ريال بدلاً من 150.36 في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5351 للريال، وإليكم جدول سعر الذهب في المملكة.

وسجل عيار 12 للجرام بنحو 86.03 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1204 ريال وهو السعر الذي سجله أمس عقب ارتفاعه بشكل كبير في تعاملات الخميس الماضي إلى 1222 ريال، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج.