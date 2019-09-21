في مصر والسعودية.. سعر الذهب الأصفر يرتفع من جديد اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 بعملة الجنيه المصري والريال السعودي
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 حالة من الارتفاع مرة أخري في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً مبلغ 688.5 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 590 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5588 جنيه، وكيلو الذهب 786.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1516 دولار.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|795.77 جنيه
|$48.80
|سعر الذهب عيار 22
|729.46 جنيه
|$44.73
|سعر الذهب عيار 21
|696.31 جنيه
|$42.70
|سعر الذهب عيار 18
|596.84 جنيه
|$36.60
|سعر الذهب عيار 14
|464.20 جنيه
|$28.47
|سعر الذهب عيار 12
|397.88 جنيه
|$24.40
|سعر الذهب عيار 9
|298.41 جنيه
|$18.30
|سعر أوقية الذهب
|24,748 جنيه
|$1,518
|سعر جنيه الذهب
|5,571 جنيه
|$341.61
|سعر كيلو الذهب
|795,768 جنيه
|$48,801
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
|19 سبتمبر
|786.38
|688.10
|589.80
|458.73
|393.19
|18 سبتمبر
|785.97
|687.74
|589.49
|458.49
|392.99
|17 سبتمبر
|788.82
|690.23
|591.62
|460.15
|394.41
|16 سبتمبر
|787.43
|689.01
|590.58
|459.33
|393.71
|15 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|14 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
|12 سبتمبر
|790.50
|691.70
|592.88
|461.13
|395.25
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
سعر الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|183.36 ريال
|$48.80
|سعر الذهب عيار 22
|168.08 ريال
|$44.73
|سعر الذهب عيار 21
|160.44 ريال
|$42.70
|سعر الذهب عيار 18
|137.52 ريال
|$36.60
|سعر الذهب عيار 14
|106.96 ريال
|$28.47
|سعر الذهب عيار 12
|91.68 ريال
|$24.40
|سعر أوقية الذهب
|5,702 ريال
|$1,518
|سعر جنيه الذهب
|1,284 ريال
|$341.61
|سعر كيلو الذهب
|183,356 ريال
|$48,801
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
|18 سبتمبر
|180.16
|157.64
|135.12
|105.09
|90.08
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
|15 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|14 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|13 سبتمبر
|179.38
|156.96
|134.54
|104.64
|89.69
|12 سبتمبر
|180.91
|158.30
|135.69
|105.53
|90.46
|11 سبتمبر
|180.60
|158.03
|135.45
|105.35
|90.30