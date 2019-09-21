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أخبار إقتصادية

في مصر والسعودية.. سعر الذهب الأصفر يرتفع من جديد اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 بعملة الجنيه المصري والريال السعودي

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب في السعودية اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 حالة من الارتفاع مرة أخري في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً  مبلغ 688.5 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 590 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5588 جنيه، وكيلو الذهب 786.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1516 دولار.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب في مصر اليوم

 



سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24795.77 جنيه$48.80
سعر الذهب عيار 22729.46 جنيه$44.73
سعر الذهب عيار 21696.31 جنيه$42.70
سعر الذهب عيار 18596.84 جنيه$36.60
سعر الذهب عيار 14464.20 جنيه$28.47
سعر الذهب عيار 12397.88 جنيه$24.40
سعر الذهب عيار 9298.41 جنيه$18.30
سعر أوقية الذهب24,748 جنيه$1,518
سعر جنيه الذهب5,571 جنيه$341.61
سعر كيلو الذهب795,768 جنيه$48,801

 

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

 

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
20 سبتمبر795.66696.22596.76464.14397.83
19 سبتمبر786.38688.10589.80458.73393.19
18 سبتمبر785.97687.74589.49458.49392.99
17 سبتمبر788.82690.23591.62460.15394.41
16 سبتمبر787.43689.01590.58459.33393.71
15 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54

 

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.36 ريال$48.80
سعر الذهب عيار 22168.08 ريال$44.73
سعر الذهب عيار 21160.44 ريال$42.70
سعر الذهب عيار 18137.52 ريال$36.60
سعر الذهب عيار 14106.96 ريال$28.47
سعر الذهب عيار 1291.68 ريال$24.40
سعر أوقية الذهب5,702 ريال$1,518
سعر جنيه الذهب1,284 ريال$341.61
سعر كيلو الذهب183,356 ريال$48,801

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المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62
19 سبتمبر180.80158.20135.60105.4790.40
18 سبتمبر180.16157.64135.12105.0990.08
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49
15 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
14 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
13 سبتمبر179.38156.96134.54104.6489.69
12 سبتمبر180.91158.30135.69105.5390.46
11 سبتمبر180.60158.03135.45105.3590.30


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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