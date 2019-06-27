في نهاية التعاملات الأسبوعية.. تابع سعر الدولار اليوم الخميس 27-6-2019 مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقراره في أغلب البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية، الجدير بالذكر أن سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري قد شهد تغييرات طفيفة للغاية في عدد قليل من البنوك، وشهد استقرار تام في البنوك الأخري، ووفق أحدث تقارير الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنيه فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار عند 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلي سعراً لشراء الدولار عند 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وسجل التجاري الدولي الأقل سعراً لبيع الدولار عند 16.64 للشراء مقابل 16.74 للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي بعد ارتفاعه مساء أمس الأربعاء عند 16.6415 جنيه للشراء مقابل 16.7695 جنيه للبيع.

نتابع معكم سعر الدولار اليوم على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات اليومية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار في البنوك استقرار تام بعد نهاية التعاملات وحتى عودة عمل البنوك مرة أخري يوم الأحد القادم، خاصةً وأن سعر الدولار مقابل الجنيه أصبح يتأثر بشكل رئيسي بحالة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك عودة 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع بعد أن ارتفع مساء أمس بنحو قرش، وسجلت الورقة الخضراء في أحدث تعاملات لبنك المشرق 16.66 للشراء مقابل 16.76 للبيع، وإليكم الآن جدول أسعار الدولار اليوم مُحدثة وفق أخر تقارير.

البنك شراء بيع بنك البركة 16.66 16.76 بنك عودة 16.65 16.75 بنك قطر الوطني 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.65 16.75 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.67 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني للشراء 16.66 مقابل 16.76 للبيع، وفي بنك الإستثمار العربي 16.66 جنيه للشراء مقابل 16.76 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في البنوك بداخل مصر 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.90 مقابل 19.07 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الريال السعودي مقارنة بالأسعار داخل البنوك بنحو 4.43 للشراء مقابل 4.48 للبيع، ومتوسط الدرهم الإماراتي في البنوك بلغ 4.52 للشراء مقابل 4.57 للبيع، وإليكم أجدث أسعار العملات اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في الجدول السابق مُحدثة وفق أخر تقارير صادرة من البنك الأهلي المصري ويتم تحديثها على الفور حالة وجود تغييرات جديدة.