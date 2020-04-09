في نهاية تعاملات الأسبوع .. ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 9 أبريل في البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 نوفره لحضراتكم من خلال موقعنا، حيث ننشر لكم تقرير تعاملات البنوك اليوم والمستوى الذي حققه الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث أظهرت تقارير تعاملات اليوم في البنوك استقرار سعر الدولار في 11 بنك خلال التعاملات أمام الجنيه، عند نفس مستوى تعاملات أمس الأربعاء.

وذكرت التقارير، أن البنوك التي استقر بها سعر الدولار اليوم هي “بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك القاهرة وبنك السويس والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول والبنك العربي الإفريقي وبنك البركة وبنك الإسكندرية ومصرف أبوظبي الإسلامي، وسننشر لكم من خلال التقرير، سعر الدولار اليوم في هذه البنوك وفقًا للتقارير.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأسعار التالية، وهي نفس الأسعار التي استقر عندها مستوى الدولار بنهاية تعاملات أمس الأربعاء وفقًا لتقارير البنوك: