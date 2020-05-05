في نهاية تعاملات الثلاثاء.. أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، الموافق 12 رمضان 1441هـ، وذلك مقارنة بأسعار أمس، إذ سجل صرف العملة الخضراء 15.69 للشراء، 15.79 للبيع، في البنك المركزي المصري.

ويأتي استقرار سعر الدولار في مصر مُنذ أكثر من شهر، تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفي ظل توقعات انخفاض تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، لكن البنوك العاملة في مصر اتخذت إجراءات لحماية الجنيه أمام الدولار.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

وينشر موقع “كلمة” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، خدمة للقراء الذين يبحثون يوميا عن سعر العملة الخضراء في البنوك، إذ ثبت السعر عند 15.68 للشراء، و15.78 للبيع في بنكي الأهلي المصري، ومصر، وسجل 15.69 للشراء، و15.79 للبيع في بنك إسكندرية، في حين وصل السعر إلى ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع، في البنوك التالية:

بنك القاهرة

بنك أبوظبي الإسلامي

بنك عودة

البنك التجاري الدولي CIB

البنك العربي الإفريقي

كريديا أجريكول

الدولار وأزمة كورونا

ورغم ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، إلا أن أسعار الدولار سجّلت أمام الجنيه ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا، بسبب خروج استثمارات أجنبية من البلاد، واتخاذ الحكومة إجراءات، للحد من انتشار فيروس كورونا أثرت سلبًا على مجال السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية في مصر.

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,7 جم

البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم