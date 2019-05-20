في 12 بنك..اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 20-5-2019 أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري في معظم البنوك في مصر تراجع في قيمته أمام العملة المصرية لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 16.97 جنية للشراء مقابل 17.07 للبيع، الجدير بالذكر أن الدولار شهد عدة انخفاضات منذ بداية شهر رمضان الكريم، فيما بلغ متوسط سعر الورقة الخضراء بنحو 16.99 جنية للشراء أمام 17.09 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

منذ أبريل الماضي واقترب معدل انخفاض الدولار أمام الجنية من 25 قرش حتى الآن، وأرجع بعض خبراء الإقتصاد سلسلة انخفاض الدولار منذ الأسابيع القليلة الماضية وحتي الآن نتيجة لزيادة المعروض من العملات الأجنبية في الوقت الحالي، وتحديداً منذ أول أيام رمضان، فيما تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليُسجل 17.01 للشراء مقابل 17.11 للبيع.

أصبح حالة العرض والطلب هو المُتحكم الرئيسي في سعر صرف الدولار في البنوك، تحديداً منذ تعويم العملة المصرية، وكما نلاحظ هذه الأيام، نتيجة لزيادة المعروض من الورقة الخضراء يتراجع الأخضر أمام الجنية، وقد سجل الدولار في المصرف المتحد 16.97 جنية للشراء مقابل 17.07 للبيع.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم تراجع جديد أمام الجنية في أحدث تعاملات للبنوك في أكثر من 10 بنوك، وسجلت انخفاض طفيف بنحو قرش، ليُسجل الدولار في التجاري الدولي 16.97 جنية للشراء مقابل 17.07 للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار على مدار اليوم في كافة البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.97 17.07 البنك الأهلي المصري 16.97 17.07 بنك الإسكندرية 16.97 17.07 المصرف المتحد 16.97 17.07 البنك المركزي المصري 16.98 17.11 بنك القاهرة 16.98 17.08 بنك البركة 17.04 17.14 بنك المشرق 17.01 17.11 كريدي أجريكول 17.01 17.11

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 17 جنية مقابل 17.10 للبيع، وفي بنك بلوم مصر سجلت الورقة الخضراء 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 جنية للبيع في أحدث تعاملات للبنوك اليوم الإثنين.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

تباينت أسعار العملات اليوم في كافة البنوك المصرية، وشهد الدولار والريال السعودي واليورو انخفاض جديد أمام الجنية المصري في أحدث تعاملات بنك مصر، وإليكم أحدث أسعار العملات في بنوك مصر.

وبلغ متوسط سعر اليورو بنحو 18.94 جنية للشراء مقابل 19.10 للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي بنحو 4.51 جنية للشراء مقابل 4.56 للبيع، وأخيراً بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في أحدث تعاملات البنوك أمام الجنية بنحو 55.54 للشراء أمام 56.26 جنية.