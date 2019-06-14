في 12 بنك.. اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 14-6-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار تام في كافة البنوك المصرية تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك، وذلك بعد أن تراجعت العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف في معظم البنوك، في حين استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 للشراء، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في البنوك أصبحت تتغير ما بين ارتفاع وإنخفاض في أيام العمل الرسمية فقط وبدء التعاملات في البنوك، لإرتباط أسعار العملات بحالة العرض والطلب.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

بعد أن انخفضت قيمة الورقة الخضراء أمام الجنيه في بنك مصر والأهلي المصري بنحو قرشين في تعاملات الإثنين الماضي، استقر سعر الدولار لليوم الرابع على التوالي عند 16.71 جنيه للشراء مقابل16.81، وانخفض الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مساء أمس الخميس بنحو قرش، ليُسجل وفق أخر تقارير اليوم الجمعة بنحو 16.70 جنيه للشراء أمام 16.80 للبيع.

في أحدث تعاملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، كأقل بنك يُقدم سعر لبيع الدولار بنحو 16.77 للبيع، وذلك بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في باقي البنوك.

سعر الدولار اليوم

هدوء في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر استقرار أسعار الدولار حتى بداية التعاملات من جديد في البنوك يوم الأحد القادم، بلغ متوسط سعر الدولار في مصر وفق التقارير التي أنهت البنوك تعاملاتها مساء أمس الخميس عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وإليكم جدول سعر الورقة الخضراء في البنوك مقابل الجنيه.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.69 16.79 بنك عودة 16.68 16.78 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.68 16.78 التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 بنك البركة 16.71 16.81

واستقر الدولار في البنك المركزي المصري عند 16.68 للشراء أمام 16.81 للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية لليوم الثالث على التوالي دون وجود أي تحركات جديدة، ليُسجل 16.69 جنيه للشراء مقابل 16.79 للبيع.

أسعار العملات اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة أمام الجنيه بعد حالة من التراجع الجماعي مساء أمس ماعدا الريال السعودي الذي سجل استقرار مساء أمس الخميس بنحو 4.44 للشراء أمام 4.49 للبيع، وطبقاً للبنك الأهلي المصري رصدنا لكم أسعار العملات مُحدثة الآن.

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه مساء أمس الخميس ليُسجل في البنك الأهلي المصري 18.83 للشراء مقابل 19 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي للشراء 54.99 مقابل 55.4 للبيع.