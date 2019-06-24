في 15 بنك.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 24-6-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه لليوم الرابع على التوالي هدوء في أغلب بنوك مصر، وفي بداية التعاملات اليومية ليوم الإثنين في البنوك سجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار مقابل الجنيه قد شهدت تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتحديداً الخميس الذي شهد انخفاض في كافة بنوك الجمهورية بنحو 4 قروش، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر صرف الدولار عند 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

أصبح السؤال الأبرز في كل صباح بكام أسعار الدولار اليوم خاصةً وأن الدولار هو أحد أبرز العملات في مصر، وأسعار معظم السلع مرتبطة بشكل كبير بسعر الدولار مقابل الجنيه، لذلك نتابع معكم بشكل يومي سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، وتقديم البنوك الأعلى سعر في شراء الدولار وكذلك الأقل في سعر البيع، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.71 جنيه، بينما سجل التجاري الدولي مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بقيمة 16.74 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين استقرار في البنوك مقابل الجنيه، حيث استقر متوسط سعر الدولار في مصر بنحو 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع، وفي بداية تعاملات الإثنين سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية إنخفاض طفيف بنحو قرش ليُسجل الآن 16.64 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.71 16.75 بنك عودة 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 البنك التجاري الدولي CIB 16.64 16.74 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.65 16.75 بنك قناة السويس 16.65 16.75

أسعار الدولار في مصر قد شهدت تراجعات مستمره منذ بداية عام 2019، وبلغ قيمه التراجع منذ بداية العام بنحو 110 قرش، ونتابع معكم على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات ورصد أحدث أسعار سجلتها الدولار في حالة وجود تغييرات في نهاية تعاملات اليوم الإثنين.

الدولار مقابل الجنيه

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري في أحدث تعاملات الإثنين 16.6294 جنيه للشراء مقابل 16.7497 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني للشراء 16.65 مقابل 16.75 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، وفي بنك بلوم مصر بلغت قيمة صرف الدولار 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.

وفي أحدث تعاملات لبنك الإستثمار العربي سجل الدولار 16.65 مقابل 16.75، وأخيراً سجل بنك المشرق 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع.