في 15 بنك.. اعرف سعر الدولار اليوم الخميس 4-7-2019 بيع وشراء

سجل متوسط سعر الدولار اليوم في نهاية التعاملات الأسبوعية 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وذلك عقب انخفاض أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء والأربعاء، في بداية تعاملات الثلاثاء سجل الدولار مقابل الجنيه انخفاض في بنكي الأهلي ومصر بنحو 5 قروش ليتراجع عند 16.60 للشراء وانخفض في نهاية التعاملات بنحو قرش ليُسجل 16.59 للشراء، وفي تعاملات أمس الأربعاء تراجع سعر الدولار في الأهلي ومصر بقرش واحد ليستقر الآن عند 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليُسجل الآن للشراء 16.59 جنيه مقابل 16.69 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في بنوك، قطر الوطني، الإسكندرية، القاهرة، العربي الأفريقى الدولي، الإمارات دبي الوطني عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.59 16.69 البنك العقاري المصري 16.58 16.68 بنك عودة 16.58 16.68 بنك أنش أس بى سى 16.58 16.68 كريدي أجريكول 16.58 16.68 البنك الأهلي المصري 16.58 16.68 بنك مصر 16.58 16.68 المصرف المتحد 16.57 16.67 بنك بلوم مصر 16.57 16.67

وسجل سعر الدولار اليوم للبيع في البنك التجاري الدولي أقل سعر بقيمة 16.65 جنيه، بينما بلغ سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الواردات وبنك سايب وقناة السويس عند 16.58 للشراء مقابل 16.68 للبيع.

أسعار العملات اليوم

خلال تعاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.70 جنيه للشراء مقابل 18.84 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي عند 4.41 للشراء مقابل 4.45 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في أحدث تعاملات 4.51 جنيه للشراء مقابل 4.54 للبيع.

الأسعار في الجدول السابق هي أحدث أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري.