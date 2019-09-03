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سعر الريال السعودي
سعر الريال
أخبار إقتصادية

في 15 بنك بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-9-2019 مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي

بواسطة عبدالعزيز على 0


تراجع سعر الريال السعودي اليوم مع تعاملات الثلاثاء في البنك المصري الخليجي ليُسجل الآن وفق آخر تقارير صادرة 4.4 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الريال في البنك الأهلي المصري عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه بيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أصبح السؤال الأهم لعدد كبير من المواطنين ماذا سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، نظراً لإن أسعار العملات بشكل عام أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب منذ قرار التعويم الذي أصدره المركزي مؤخراً، وشهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.4 جنيه، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه في أحدث تعاملات.



سعر الريال السعودي



استقر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند نفس المتوسطات التي اختتم بها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 4.32 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، واستقر في بنك مصر عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.

البنكشراءبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي4.394.43
البنك العربي الأفريقي الدولي4.374.42
بنك مصر4.394.43
البنك الأهلي المصري4.394.43
كريدي أجريكول4.384.43
بنك قناة السويس4.394.43
البنك التجاري الدولي CIB4.384.43
المصرف المتحد4.374.43
بنك الإسكندرية4.374.43


بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 4.33 جنيه للشراء أمام 4.46 جنيه للبيع في أحدث تعاملات حتى الآن.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب