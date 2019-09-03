في 15 بنك بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-9-2019 مقابل الجنيه







تراجع سعر الريال السعودي اليوم مع تعاملات الثلاثاء في البنك المصري الخليجي ليُسجل الآن وفق آخر تقارير صادرة 4.4 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الريال في البنك الأهلي المصري عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه بيع.







سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أصبح السؤال الأهم لعدد كبير من المواطنين ماذا سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، نظراً لإن أسعار العملات بشكل عام أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب منذ قرار التعويم الذي أصدره المركزي مؤخراً، وشهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.4 جنيه، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه في أحدث تعاملات.







سعر الريال السعودي







استقر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند نفس المتوسطات التي اختتم بها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 4.32 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، واستقر في بنك مصر عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.37 4.42 بنك مصر 4.39 4.43 البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 كريدي أجريكول 4.38 4.43 بنك قناة السويس 4.39 4.43 البنك التجاري الدولي CIB 4.38 4.43 المصرف المتحد 4.37 4.43 بنك الإسكندرية 4.37 4.43







بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 4.33 جنيه للشراء أمام 4.46 جنيه للبيع في أحدث تعاملات حتى الآن.