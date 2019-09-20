قائمة أسعار السخانات الكهربائية والغاز في السوق المصرية
اقترب فصل الشتاء، وبدأ الكثيرون من المصريون في البحث عن أسعار السخانات الكهربائية والغاز في الأسواق المصرية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وظروف البرد، وكذلك البحث عن أشهر الماركات المعروفة، لاختيار ما يناسبهم من حيث المواصفات والأسعار لمختلف الماركات المطروحة للبيع لهذا العام 2019، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار الموقع الكرام أشهر الماركات للسخانات بنوعيها الكهرباء والغاز وأسعارها حسب المواصفات التي يتمتع بها كل منها.
أسعار السخانات الكهربائية والغاز لعام 2019 في مصر
أسعار أشهر ماركات السخانات في السوق المصرية
فيما يلي جداول بالماركات الأبرز في السوق المصرية واسعار كل منها حسب المواصفات الخاصة بكل نوع :
سخانات فريش
|السعة
|النوع (كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|15 لتر
|كهرباء
|910 جنيه
|20 لتر
|كهرباء
|935 جنيه
|30 لتر
|كهرباء
|1100 جنيه
|35 لتر
|كهرباء
|1180 جنيه
|40 لتر
|كهرباء
|1210 جنيه
|45 لتر
|كهرباء
|1260 جنيه
|6 لتر
|غاز
|1620 جنيه
|10 لتر
|غاز
|1920 جنيه
سخانات تورنيدو
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|35
|كهرباء
|890 جنيه
|45
|كهرباء
|955 جنيه
|55
|كهرباء
|1010 جنيه
|65
|كهرباء
|1050 جنيه
|6
|غاز
|700 جنيه
|10
|غاز
|830 جنيه
سخانات توشيبا العربي
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|35
|كهرباء
|100 جنيه
|45
|كهرباء
|1040 جنيه
|55
|كهرباء
|1140 جنيه
سخان توشيبا
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|35
|كهرباء
|1000 جنيه
|45
|كهرباء
|1040 جنيه
|55
|كهرباء
|1140 جنيه
سخانات يونيفرسال
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|35
|كهرباء
|950 جنيه
|5
|غاز
|900 جنيه
|10
|غاز
|1300 جنيه
سخانات كريازي
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|45
|كهرباء
|1370 جنيه
|55
|كهرباء
|1450 جنيه
|65
|كهرباء
|1550 جنيه
|5
|غاز
|1500 جنيه
|10
|غاز
|2200 جنيه
سخانات يونيون اير
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|30
|كهرباء
|850 جنيه
|40
|كهرباء
|900 جنيه
|50
|كهرباء
|1080 جنيه
|80
|كهرباء
|1300 جنيه
|10
|غاز
|1450 جنيه
سخانات يونيون تك
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|30
|كهرباء
|950 جنيه
|50
|كهرباء
|1180جنيه
|80
|كهرباء
|1360 جنيه
|6
|غاز
|1360 جنيه
|10
|غاز
|1360 جنيه
سخانات وايت ويل
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|30
|كهرباء
|1090 جنيه
|40
|كهرباء
|1115 جنيه
|50
|كهرباء
|1250جنيه
|60
|كهرباء
|1300 جنيه
|80
|كهرباء
|1600 جنيه
|5
|غاز
|1240 جنيه
|10
|غاز
|1590 جنيه
سخانات اريستون
|السعة
|النوع ( كهرباء / غاز)
|السعر / جنيه مصري
|15
|كهرباء
|750 جنيه
|30
|كهرباء
|850 جنيه
|50
|كهرباء
|2900 جنيه
|80
|كهرباء
|4450 جنيه
|6
|غاز
|690 جنيه
|10
|غاز
|1180 جنيه