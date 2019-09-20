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أخبار إقتصادية

قائمة أسعار السخانات الكهربائية والغاز في السوق المصرية

بواسطة سمير زيادة 0
أسعار السخانات الكهربائية والغاز في السوق المصرية

اقترب فصل الشتاء، وبدأ الكثيرون من المصريون في البحث عن أسعار السخانات الكهربائية والغاز في الأسواق المصرية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وظروف البرد، وكذلك البحث عن أشهر الماركات المعروفة، لاختيار ما يناسبهم من حيث المواصفات والأسعار لمختلف الماركات المطروحة للبيع لهذا العام 2019، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار الموقع الكرام أشهر الماركات للسخانات بنوعيها الكهرباء والغاز وأسعارها حسب المواصفات التي يتمتع بها كل منها.



أسعار السخانات الكهربائية والغاز لعام 2019 في مصر

أسعار السخانات الكهربائية والغاز في السوق المصرية


أسعار أشهر ماركات السخانات في السوق المصرية

فيما يلي جداول بالماركات الأبرز في السوق المصرية واسعار كل منها حسب المواصفات الخاصة بكل نوع :

سخانات فريش

السعةالنوع  (كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
15 لتركهرباء 910 جنيه
20 لتركهرباء935 جنيه
30 لتركهرباء1100 جنيه
35 لتركهرباء1180 جنيه
40 لتركهرباء1210 جنيه
45 لتركهرباء1260 جنيه
6 لترغاز1620 جنيه
10 لترغاز1920 جنيه


سخانات تورنيدو

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
35كهرباء890 جنيه
45كهرباء955 جنيه
55كهرباء1010 جنيه
65كهرباء1050 جنيه
6غاز700 جنيه
10غاز830 جنيه

سخانات توشيبا العربي

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
35كهرباء100 جنيه
45كهرباء1040 جنيه
55كهرباء1140 جنيه

سخان توشيبا

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
35كهرباء1000 جنيه
45كهرباء1040 جنيه
55كهرباء1140 جنيه

سخانات يونيفرسال

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
35كهرباء950 جنيه
5غاز900 جنيه
10غاز1300 جنيه

سخانات كريازي

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
45كهرباء1370 جنيه
55كهرباء1450 جنيه
65كهرباء1550 جنيه
5غاز1500 جنيه
10غاز2200 جنيه

سخانات يونيون اير

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
30كهرباء850 جنيه
40كهرباء900 جنيه
50كهرباء1080 جنيه
80كهرباء1300 جنيه
10غاز1450 جنيه

سخانات يونيون تك

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
30كهرباء950 جنيه
50كهرباء1180جنيه
80كهرباء1360 جنيه
6غاز1360 جنيه
10غاز1360 جنيه

سخانات وايت ويل

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
30كهرباء1090 جنيه
40كهرباء1115 جنيه
50كهرباء1250جنيه
60كهرباء1300 جنيه
80كهرباء1600 جنيه
5غاز1240 جنيه
10غاز1590 جنيه

سخانات اريستون

السعةالنوع  ( كهرباء / غاز)السعر / جنيه مصري
15كهرباء750 جنيه
30كهرباء850 جنيه
50كهرباء2900 جنيه
80كهرباء4450 جنيه
6غاز690 جنيه
10غاز1180 جنيه

 



سمير زيادة

    حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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