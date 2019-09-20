قائمة أسعار السخانات الكهربائية والغاز في السوق المصرية

اقترب فصل الشتاء، وبدأ الكثيرون من المصريون في البحث عن أسعار السخانات الكهربائية والغاز في الأسواق المصرية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وظروف البرد، وكذلك البحث عن أشهر الماركات المعروفة، لاختيار ما يناسبهم من حيث المواصفات والأسعار لمختلف الماركات المطروحة للبيع لهذا العام 2019، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار الموقع الكرام أشهر الماركات للسخانات بنوعيها الكهرباء والغاز وأسعارها حسب المواصفات التي يتمتع بها كل منها.







أسعار السخانات الكهربائية والغاز لعام 2019 في مصر







أسعار أشهر ماركات السخانات في السوق المصرية

فيما يلي جداول بالماركات الأبرز في السوق المصرية واسعار كل منها حسب المواصفات الخاصة بكل نوع :

سخانات فريش

السعة النوع (كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 15 لتر كهرباء 910 جنيه 20 لتر كهرباء 935 جنيه 30 لتر كهرباء 1100 جنيه 35 لتر كهرباء 1180 جنيه 40 لتر كهرباء 1210 جنيه 45 لتر كهرباء 1260 جنيه 6 لتر غاز 1620 جنيه 10 لتر غاز 1920 جنيه







سخانات تورنيدو

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 35 كهرباء 890 جنيه 45 كهرباء 955 جنيه 55 كهرباء 1010 جنيه 65 كهرباء 1050 جنيه 6 غاز 700 جنيه 10 غاز 830 جنيه

سخانات توشيبا العربي

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 35 كهرباء 100 جنيه 45 كهرباء 1040 جنيه 55 كهرباء 1140 جنيه

سخان توشيبا

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 35 كهرباء 1000 جنيه 45 كهرباء 1040 جنيه 55 كهرباء 1140 جنيه

سخانات يونيفرسال

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 35 كهرباء 950 جنيه 5 غاز 900 جنيه 10 غاز 1300 جنيه

سخانات كريازي

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 45 كهرباء 1370 جنيه 55 كهرباء 1450 جنيه 65 كهرباء 1550 جنيه 5 غاز 1500 جنيه 10 غاز 2200 جنيه

سخانات يونيون اير

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 30 كهرباء 850 جنيه 40 كهرباء 900 جنيه 50 كهرباء 1080 جنيه 80 كهرباء 1300 جنيه 10 غاز 1450 جنيه

سخانات يونيون تك

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 30 كهرباء 950 جنيه 50 كهرباء 1180جنيه 80 كهرباء 1360 جنيه 6 غاز 1360 جنيه 10 غاز 1360 جنيه

سخانات وايت ويل

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 30 كهرباء 1090 جنيه 40 كهرباء 1115 جنيه 50 كهرباء 1250جنيه 60 كهرباء 1300 جنيه 80 كهرباء 1600 جنيه 5 غاز 1240 جنيه 10 غاز 1590 جنيه

سخانات اريستون

السعة النوع ( كهرباء / غاز) السعر / جنيه مصري 15 كهرباء 750 جنيه 30 كهرباء 850 جنيه 50 كهرباء 2900 جنيه 80 كهرباء 4450 جنيه 6 غاز 690 جنيه 10 غاز 1180 جنيه