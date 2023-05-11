قانون جمارك الذهب في مصر الجديد 2023.. كم قيمة ضريبة القيمة المضافة؟

أُعلن في مصر عن موافقة مجلس الوزراء عن إعفاء الذهب القادم إلى مصر مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك ومن كل أنواع الرسوم ما عدا ضريبة القيمة المضافة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير قيمة ضريبة القيمة المضافة والتي تُفرض على المصنعية، وأكدت مصادر مُطلعة أن تلك الضريبة هي عبارة عن جنيهات معدودة عن كل جرام.

قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب المستورد لمصر

تُحسب ضريبة القيمة المضافة للذهب المستورد مصر على سعر المصنعية وليست على قيمة الذهب، وقيمة ضريبة القيمة المضافة تلك هي 14% من قيمة المصنعية فقط، ومن المرتقب أن يُسفر قانون جمارك الذهب الجديد في مصر عن زيادة المعروض من الذهب في السوق المصري، وخفض سعره الذي زاد مؤخرًا بسبب قلة المعروض.