قبل شراء الشهادات الادخارية.. اعرف خريطة أسعار الفائدة في البنوك

في ظل الأزمة الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجه كثير من المصريين إلى استثمار أموالهم عبر شراء الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك العاملة في مصر بين الحين والآخر بعوائد كبيرة، لجذب العملاء إلى شرائها واستثمار أمولهم فيها.

وانتشر إصدار هذه الشهادات بعد 16 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي قرر فيه البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالي.

شراء الشهادات الادخارية

وارتفعت نسبة إقبال العملاء على شراء الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، نتيجة ارتفاع العائد المُقدم عليها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية الأخرى، كما تتميز هذه الشهادات بالعديد من المميزات الأخرى، على رأسها:

مرونة في دورية صرف العائد.

إمكانية الاقتراض بضمانها.

تسمح البنوك بكسر الشهادة واستردادها قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها.

أسعار الفائدة على الشهادات

ويرصد موقع “كلمة” آخر أسعار الفائدة مُرتفعة العائد على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: شهادة بلاتينية لمدة عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، للعائد الشهري، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويًّا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ ربط الشهادة بألف جنيه.

بنك مصر: شهادة ابن مصر لمدة عام نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من ألف جنيه.

بنك الاستثمار القومي: شهادة استثمار “ب” لمدة عامين: الفائدة 14% سنويا، والعائد يصرف كل 3 أشهر، ويبدأ ربط الشهادة من ألف جنيه.

شهادة الاستثمار “ب” لمدة عام: الفائدة 13% سنويا، والعائد يصرف شهريا، ويبدأ ربط الشهادة من ألف جنيه.

شهادة الاستثمار “ب” 3 سنوات: الفائدة 12.5% سنويا، والعائد يصرف كل 3 أشهر، وربط الشهادة من ألف جنيه.

شهادات الاستثمار بهذا البنك يجري طرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري.

البنك التجاري الدولي: شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

6 بنوك

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية أيضا، في بنوك القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، وإتش إس بي سي، وكريدي أجريكول مصر، والتعمير والإسكان، الكويت الوطني، على النحو التالي:

بنك القاهرة: شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهري، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي: شهادة أميرالد 3 سنوات، تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و12.375% سنويا للعائد سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك (HSBC): شهادة ادخار 3 سنوات، تبلغ نسبة الفائدة 10.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك كريدي أجريكول مصر: شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شهادة التعمير 3سنوات، نسبة الفائدة تبلغ 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك الكويت الوطني: شهادة ادخار 3 سنوات، نسبة الفائدة بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 3 آلاف جنيه.

4 بنوك

ويرصد موقع “كلمة” أربع بنوك تبيع الشهادات الادخارية بأعلى عائد، وهي: أبوظبي الأول، وعوده، التجاري وفا بنك إيجيبت، وميد بنك “مصر إيران” سابقا، وذلك على النحو التالي:

بنك أبوظبي الأول: شهادة ادخار 3 سنوات، نسبة الفائدة بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، وشراء الشهادة يبدأ من أول 5 آلاف جنيه.

بنك عوده: شهادة ادخار 3 سنوات، تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيه.

التجاري وفا بنك إيجيبت: الشهادة الادخارية 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما: تبلغ نسبة الفائدة 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة ويبدأ الحد الأدنى لربطها 5آلاف جنيه.

ميد بنك “مصر إيران” سابقا: شهادة ادخار 3 سنوات، نسبة الفائدة بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنوي.

3 بنوك

كما يرصد موقع “كلمة” ثلاثة بنوك أخرى تقدم الشهاد الادخارية بأعلى قيمة، وهم بنك الإسكندرية، والبنك الزراعي، وبنك إي جي بنك، إذ جاءت على النحو التالي:

بنك الإسكندرية: شهادة أليكس ستار 3 سنوات، الفائدة بين 10% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه، أو 5 آلاف جنيه.

البنك الزراعي: شهادة الحصاد 3 سنوات: الفائدة 12% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه.

إي جي بنك: شهادة دات آجال 3 سنوات، الفائدة بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و9.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه.