قرار عاجل من وزارة الصحة بعد زيادة إصابات كورونا

واصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر قفزتها الكبيرة، لليوم الثاني على التوالي، فوق حاجز السبعمائة مصاب، حيث سجلت الوزارة أمس الثلاثاء، إصابة 720 حالة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، قبل أن تعلن وزارة الصحة كسر هذا الرقم اليوم بتسجيل 745 حالة إصابة.

قرار عاجل من وزارة الصحة بعد زيادة أعداد المصابين

تجاوز أعداد المصابين حاجز السبعمائة في يوم واحد، دفع وزارة الصحة، لاتخاذ قرار عاجل، في محاولة لاحتواء المصابين وعدم تطور حالات إصاباتهم، وأوضح مصدر مسؤول، أن الوزارة قررت مساء أمس الثلاثاء، تحويل عدد من المستشفيات بالقاهرة الكبرى إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ولفت المصدر، في تصريح صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه جرى تحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصي لمستشفيات فحص وعزل لمرضى كورونا، مشيرا إلى أن كان هناك حالتان محجوزتان في الرعاية بمعهد الكبد، وجرى نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر.

إصابات فيروس كورونا اليوم الأربعاء

كشف بيان وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بلغت 745 حالة، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات وباء “كوفيد -19″، في مصر، وهي: