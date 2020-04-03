قرار هام للتموين بشأن موعد صرف فارق نقاط الخبز من السلع التموينية

تعد منظومة السلع التموينية وتأمين صرفها دون تزاحم أحد أهم الأمور التى تشغل وزارة التموين في الوقت الراهن وهو الأمر الذي دفعها لعقد سلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة الماضية مع الجهات المتعاونة واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استمرارية الصرف دون وجود زحام في ظل خطورة تلك التجمعات لما لها من دور في انتشار فيروس كورونا الوبائي “كوفيد 19”.

قرار هام بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بفارق نقاط الخبز

أعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي لها صباح اليوم عن مد فترة صرف فارق نقاط الخبز من السلع التموينية حتى نهاية الشهر وذلك منعا لوجود أى زحام على منافذ صرف السلع أو مناف> وزارة التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهتها أعلن عن حرصها على مناقشة سبل الحيلولة دون أية عوامل قد تضطر المواطنين على التواجد وسط تجمعات خلال الفترة المقبلة مؤكدة على حرصها على تقديم كامل الخدمات على نحو أمثل في الفترة الراهنة مناشدة الجميع بالتحلي بروح المسؤولية واتباع التعليمات اللازمة.

تقرير لغرفة العمليات المركزية عن حركة العمل بالمخابز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي صادر عنها اليوم أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بها تلقت تقريرا من جميع المديريات التابعة يؤكد على انتظام العمل في جميع المخابز.

وأكد التقرير أن العمل ينتظم تماما في المواعيد الرسمية المخصصة لصرف الخبز كما أعلن التقرير أن الاقبال من المواطنين على صرف المقررات الخاصة بالخبز يستمر على نحو منتظم دون أي تأثر كما أن المخابز من جهتها ملتزمة بتوفير كامل الحصص الخاصة برغيف الخبز في جميع أنحاء الجمهورية.

مقررات التموين عن شهر ابريل تنتظم بدءًا من اليوم

وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت بيانًا تطمئن فيه المواطنين عن صرف مقررات السلع التموينية عن شهر ابريل مؤكدة على انتظام الصرف بدءًا من صباح اليوم في مختلف فروع ومنافذ> وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن يتم مد صرفها الى نهاية الشهر منعًا لحدوث أي زحام محتمل.

وزير التموين يوجه بضرورة المتابعة الميدانية

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر تعليمات إلى مسؤولي الوزارة من وكلاء ومديريات بالعمل على المتابعة الميدانية بشكل متواصل للتأكد من استمرار العمل وفقا للمواعيد المعلنة وتوفير جميع السلع للمواطنين.

وأكد المصيلحى في بيان رسمي صادر عنه أن الوزارة تنتظم في عملها 7 أيام في الأسبوع دون أية أجازات وتتلقى أي مشاكل أمام المواطنين وتتفاعل معها على وجه السرعة.