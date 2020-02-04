قرض تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر .. تمويل يصل لـ6 مليون جنيه لكافة الانشطة الفردية والشركات

تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر يعتبر أحد أبرز وأهم الخدمات المصرفية التي يقدمها أقدم وأعرق البنوك العاملة في مصر ويستحوذ على ثقة كبيرة من قبل المواطنين، لِما يقدم من خدمات مصرفية بإجراءات وتسهيلات مميزة، وطبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري يمنح بنك مصر أنواع مختلفة من التمويل للمشاريع سواء المتناهية في الصغر أوالصغيرة أوالمتوسطة، وذلك ضمن إطار مساهمته في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والاحلال والتجديد ، عبر منح التمويل للمشروعات التي توفر فرص عمل دائمة وبالتالي العمل على زيادة الدخب والإنتاج.

تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر

المشاريع المستهدفة بالتمويل

يمنح بنك مصر التمويل كافة مشاريع :

المنشآت الفردية.

شركات الأشخاص.

شركات الأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة.

الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات.

الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول الى الطاقة النظيفة “غاز طبيعى” والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جم حتى أقل من 50 مليون جم.

خصائص ومزايا تمويل المشروعات الصغيرة

تتميز هذه القروض بعدد من المزايا وأبرزها:

يتم التمويل من خلال قروض قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، وذلك لتمويل رأس المال العامل، ولتمويل الآلات، والمعدات المحلية، و المعدات المستوردة، سواء الجديدة أو المستعملة، و كذلك وسائل النقل.

تتراوح قيمة التمويل بين 250 ألف حنيه حتى 6 مليون جنيه، وذلك لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

تتراوح مدة القرض بين سنة واحدة وحتى 7 سنوات، متضمناً فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

سعر فائدة قرض تمويل المشروعات الصغيرة

يختلف سعر العائد أو فائدة القرض وفقًا لما يلي:

عائد وقدره 5% بسيط متناقص، خاص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة “طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى”

سعر عائد تنافسى للأنشطة التجارية .

ويكون رأس المال المدفوع وفقًا للسجل التجاري بالنسبة لحديثي التأسيس ( الانشطة الجديدة)كما يلي:

من 50 ألف حتى أقل من 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية.

من 50 ألف حتى أقل من 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية.

أما نسب التمويل للمشروعات الصغيرة كما يلي:

الآلات والمعدات تصل نسبة التمويل لها الى 80%.

تصل نسبة التمويل الى 80%، بالنسبة للسيارات.

بالنسبة لرأس المال العامل، تصل نسبة التمويل الى 100%.

المستندات المطلوبة لتمويل المشروعات الصغيرة

تشمل المستندات المطلوبة لمنح التمويل ما يلي:

مستخرج حديث من السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص)

الموقف الضريبي والتأمينى.

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصىآخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (فى حالة شركات الأشخاص و الأموال).

وبالنسبة للمشروعات حديثة التأسيس فإن المستندات المطلوبة فهي كما يلي: