قرض شراء سيارة من البنك الأهلي .. بتمويل يصل 100% ومرونة في السداد

البنك الأهلي المصري من أقدم البنوك العاملة في مصر ويقدم خدماته المصرفية المتعددة لعملائه بأعلى مستوى من الأداء، ويلبي احتياجات العملاء في مختلف المجالات ويساهم في تحقيق احلامهم وطموحاتهم في الحياة، وذلك من خلال منح أنواع مختلفة من التمويل منها القروض الشخصية والتمويل العقاري وقروض السيارات، وفي هذه المقالة سوف نفرد عرض تفاصيل قرض شراء سيارة من البنك الأهلي وميزات هذا القرض وشروطه والمستندات المطلوبة والرسوم والعمولات التي تستوفى عن التمويل.

قرض شراء سيارة من البنك الأهلي

خصائص و مميزات القرض لشراء سيارة من البنك الأهلي

تتمتع قروض السيارات من البنك الأهلي بالعديد من الخصائص والمزايا والتي تشمل التالي:

القرض بدون ضامن.

يصل تمويل شراء سيارة حتى مليون جنيه مصري.

تصل قيمة القرض الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة وتتراوح ما بين من عام حتى 7 أعوام.

سعر الفائدة تنافسي.

برامج تمويل خاصه لموظفي الشركات .

حد أدنى لصافي الدخل الشهري للعميل يجب أن يبدأ من 1,500 جنيه مصري.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

لا يوجد مصاريف استعلام ائتماني .

بدون مصاريف فتح حساب.

المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج

وأما المستندات والأوراق التي يتطلب تقديمها العميل للحصول على القرض والمشتركة بين كافة فئات العملاء وبرامج التموي وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق عامة مثل فاتورة ( كهرباء او ماء او تليفون أو غاز) .

شروط منح القرض

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام، و ألا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض بالنسبة للعملاء الموظفين.

آلا يقل عمر المقترض عن 25 عام، و ألا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات و الرسوم

يتم استيفاء رسوم وعمولات على القرض وهي:

نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل ، يتم سداده مرة واحدة مقدماً .

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) ومقدارها 3% من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير سداد القسط قدرها 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

ويجدر الذكر أن البنك الأهلي يمنح قروض السيارات بضمان أوعية إدخارية أيضًا ( الشهادات ).