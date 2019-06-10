قروض بنك الراجحي.. شروط التمويل الشخصي مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض التي تناسب احتياجات المواطن السعودي؛ حيث تتنوع قروض بنك الراجحي بين قرض السيارة والتمويل العقاري والتمويل الشخصي مصرف الراجحي يمكنك بكل سهولة من أحتساب قيمة القرض و قيمة القسط الشهري من خلال حاسبة التمويل والتي تمكنك من احتساب القسط المناسب لدخلك دون الحاجة لزيارة أي من الفروع.

قروض بنك الراجحي

القرض الشخصي بدون تحويل راتب: يقدم مصرف الراجحي التمويل الشخصي ليلبي احتياجات رب الأسرة من تعليم أبناء أو زواج أو تجديد أثاث أو منزل وتيسيراً على عملاء البنك منح ميزة طلب القرض من خلال الموقع الإلكتروني وكل ما عليك هو ملئ النموذج من (هنا).

قرض السيارة من بنك الراجحي: يقدم مصرف الراجحي نظام تمويل السيارة بدون تحويل ونظام مع تحويل الراتب حيث يتمكن العميل من اختيار ما يناسبه من امتلاك سيارة أو تأجير سيارة ويمكنك البدء بعد ملئ النموذج الإلكتروني(طلب تمويل سيارة).

قرض التمويل العقاري: يناسب التمويل الراغبين في شراء منزل جديد أو قطعة أرض ويمكنك الإطلاع على شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي.

نموذج لاحتساب قرض مصرف الراجحي

الشروط العامة للحصول على تمويل مصرف الراجحي