قروض شخصية لأصحاب المعاشات بضمان المعاش تصل لـ1.5 مليون جنيه في 3 بنوك .. إليكم التفاصيل

كثير من المواطنين الذين خرجوا على المعاش يرغبون في القيام ببعض الأمور من سفر للسياحة أو أداء مناسك الحج أو العمرة ، أو تغطية نفقات معينة ولا يملكون السيولة النقدية الكافية ، لذلك يوجد بعض البنوك التي تمنح قروض شخصية لأصحاب المعاشات يصل في بعضها إلى 1.5 مليون جنيه وذلك بضمان المعاش فقط ، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار الموقع ثلاث بنوك تمنح هذه القروض وسنعرض الشروط والمستندات المطلوبة في كل منها، وكذلك المزايا والخصائص التي تتمتع بها هذه القروض.

قروض شخصية لأصحاب المعاشات

ما هي البنوك التي تمنح قرض شخصي بضمان المعاش؟

فيما يلي 3 بنوك عاملة في مصر تمنح القروض الشخصية للأفراد بضمان المعاش مع بيان المزايا والشروط والمستندات في كل منها:

البنك الأهلي

يمنح البنك الأهلي المصري قروض شخصية بضمان المعاش لأصحاب المعاشات، التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم، وتتمتع هذه القروض بـ المزايا التالية:

سرعة في الإجراءات ، حيث يمكن الحصول على القرض في غضون 72 ساعة فقط.

سعر فائدة تنافسي.

مصاريف ورسوم إدارية منخفضة.

يمكن للعميل نقل مديونيته لبنك آخر في حال طلب ذلك.

يمنح القرض وثيقة تامين على الحياة لحين الانتهاء من سداد القرض.

الحد الأقصى لمبلغ القرض بضمان المعاش 750 ألف جنيه

متاح للعميل اختيار فترة ونظام السداد ، حيث تتراوح بين 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.

شروط ومستندات الحصول على القرض الشخصي بضمان المعاش من البنك الأهلي

يجب أن يكون للعميل طالب القرض معاش ثابت.

ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 1750 جنيها مصريًا.

إثبات محل إقامة مثل إيصال فاتورة غاز أو مياه أو كهرباء حديث.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم بيان حديث لمفردات المعاش.

بنك مصر

القرض الشخصي من بنك مصر بضمان المعاش يتمتع بالمزايا التالية

قيمة التمويل تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه مصري.

توفير وثيقة تأمين على الحياة ضد الوفاة، حيث تلزم هذه الوثيقة شركة التأمين بسداد باقي أقساط القرض للبنك حال وفاه العميل.

تتراوح مدة السداد بين 6 أشهر و8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 16.5% متناقصة .

مستندات وشروط الحصول على القرض من بنك مصر

تقديم خطاب موجه من هيئة التأمينات التابع لها العميل بقيمة المعاش الشهري.

أن يتعهد العميل بتحويل المعاش للبنك حتى سداد آخر قسط من القرض.

تقديم صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

للحصول على قرض مرتفع يجب ان يكون المعاش بقيمة تغطي التكلفة ، أو تقديم إثبات لدخل آخر للعميل للحصول على الحد الأقصى للقرض.

ألا يتجاوز سن العميل 65 عاما عند آخر قسط للقرض.

أن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 500 جنيه.

بنك الإسكندرية

ميزات القرض الشخصي بضمان المعاش من بنك الإسكندرية

مدة التمويل تصل إلى 12 عاما.

تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه.

منح وثيقة تأمين على الحياة مجانية طول مدة التمويل.

المستندات المطلوبة