قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم الخميس 20-6-2019 في مصر والسعودية

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاع كبير لجميع أعيرة الذهب عقب ارتفاع الأوقية التي سجلت 1381 دولار لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، السعر الأعلي للأوقية منذ سبتمبر 2013، ويأتي أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم تزامناً مع تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعاً في محلات الصاغة بمصر للجرام بنحو 645 جنيه، بزيادة قدرها 14 جنيه مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية ارتفاع جديد لجميع أعيرة الذهب وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً والذي تأثر بتلميحات الفيدرالي الأمريكي حول خفض سعر الفائدة خلال 2019، وبلغت الأوقية عالمياً وفق أخر تقارير ليوم الخميس 1381 دولار، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في محلات الصاغة وزاد من قيمة سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيه في مصر مقابل الجرام.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الخميس سجل ارتفاع جديد بنحو 14 جنيه للجرام، وزاد سعر الجنيه الذهب مقارنة بتعاملات أمس بنحو أكثر من 112 جنيه، حيث سجل الجنيه الذهب وفق أحدث تقارير بنحو 5160 جنيه، وسجل عيار 18 أحد الأعيرة البارزة في مصر بنحو 552 جنيه للجرام، وإليكم جدول أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، مع العلم بأن السعر غير شامل قيمة المصنعية.

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أسعار العملات اليوم الخميس، والدولار يتراجع من جديد.

الوحدة السعر مقابل الجرام بالجنيه عيار 24 737 عيار 21 645 عيار 18 552 الجنيه الذهب 5160 أوقية الذهب 1381 دولار

وقد سجلت الأوقية مقارنة بتعاملات الأربعاء، ارتفاع بنحو أكثر من 36 دولار، وقد اختلفت التوقعات حول سعر الذهب خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نتابع معكم سعر الذهب في مصر والسعودية على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في المملكة ارتفاع جديد على كافة مستوي الأعيرة، وذلك عقب ارتفاع الأوقية في تعاملات اليوم لتُسجل الآن الأوقية مقابل الريال بنحو 5183 وبالدولار الأمريكي سجلت 1382 دولار، وتزامناً مع ارتفاع الأوقية سجل عيار 21 الآن 145.82 ريال للجرام بارتفاع بنحو 2.22 ريال مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وإليكم سعر الذهب اليوم في السعودية طبقاً لأخر تقارير.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 166.64 44.42 عيار 22 152.76 40.72 عيار 21 145.82 38.87 عيار 18 124.98 33.32 الجنيه الذهب 1167 310.98 أوقية الذهب 5183 1382

وسجل كيلو الذهب مقابل الريال بنحو 166.643، بينما سجل عيار 14 الآن 97.21 ريال مقابل الجرام بدلاً من 95.73 ريال في تعاملات أمس الأربعاء.