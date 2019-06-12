قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2019 وعيار 24 يسجل 715 جنيه للجرام

على عكس التوقعات ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات المسائية ليوم الأربعاء، عقب زيادة أوقية الذهب عالمياً بنحو 11 دولار لتتأثر أسعار الذهب اليوم بزيادة جديدة على مختلف أعيرة الذهب بنحو 9 جنيهات في مصر، جديراً بالذكر أن الأوقية سجلت وفق أخر تقارير 1336 دولار بدلاً من 1325 دولار اختتمت بها تعاملات الأمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم نتابعها معكم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشاراً بنحو 626 جنيه مقابل الجرام الواحد، جديراً بالذكر أن سعر الذهب في مصر قد سجل مساء أمس الثلاثاء استقرار تام بعد إنخفاض أسعار الذهب في مصر في تعاملات الإثنين، وسجل الجنية الذهب في أحدث تقارير لمحلات الصاغة زيادة بنحو 96 جنية، ليُسجل الآن 5008 جنيه بدلاً من 4912 جنيه مساء أمس.

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم شهدتها محلات الصاغة في مصر بنحو 9 جنيهات، وسجل عيار 18 مقابل الجرام بنحو 536 جنيه، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت عدة تغييرات منذ قرار الرئيس الأمريكي بشأن فرض جمارك على واردات المسكيك، أيضاً لإشتعال الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وإليكم أحدث أسعار الذهب اليوم.

الوحدة السعر مقابل الجرام بالجنيه المصري عيار 24 715 عيار 21 626 عيار 18 536 الجنيه الذهب 5008 أوقية الذهب 1336 دولار

يًراعي أن أسعار الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية، خاصةً وأن قيمة مصنعية الذهب تختلف طبقاً لنوع الذهب وحجم المشغولات، يتم تحديث جدول سعر الذهب بشكل دائم على مدار اليوم، حاله حدث أي تغيير جديد في قيمة الأوقية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية بالتزامن مع ارتفاع الأوقية، قفزة جديدة ليُسجل الجنية الذهب 1128 ريال، بينما سجل عيار 24 بنحو 161.07 ريال للجرام، وسجل عيار 18 مقابل الجرام 120.80 ريال، وأخيراً سجل عيار 21 بقيمة 140.94 ريال وذلك للجرام الواحد، ونتابع معكم سعر الذهب في مصر والسعودية بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج.