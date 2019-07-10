قفزة جديدة للأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم 10-7-2019 في مصر والسعودية

شهد سعر الذهب اليوم مع تعاملات الأربعاء ارتفاع بنحو 6 جنيهات للجرام عقب ارتفاع الأوقية بنحو 8 دولار مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، ومع التذبذبات التي أصبح يشهدها المعدن الأصفر من وقت لأخر وخاصةً خلال الشهر الماضي والجاري أصبحت أسعار الذهب اليوم هي الأكثر بحثاً من قبل المواطنين وخاصةً المُقبلين على الزواج، وبلغ سعر الأوقية عالمياً وفق أخر تقارير حتى الآن 1395 دولار بدلاً من 1387 في تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم على كافة أعيرة الذهب بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت في بداية تعاملات أمس الثلاثاء انحفاض كبير بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، ومع التذبذبات التي يشهدها سعر الذهب نتابع معكم من خلال موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب في مصر بشكل يومي ومُحدث على مدار اليوم.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 737 عيار 21 645 عيار 18 552 الجنيه الذهب 5160 أوقية الذهب 1395 دولار

أسعار الذهب نرصدها لكم بدون قيمة المصنعية، وقد سجل الجنيه الذهب بزيادة بنحو 48 جنيه مقارنة بسعر الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية لأمس الثلاثاء، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب تُحدد في المقام الأول بناء على سعر الأوقية وحالة العرض والطلب وكذلك التغييرات التي تشهدها الورقة الخضراء في مصر.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية مقارنة بتعاملات أمس بعد أن بلغ متوسط قيمة الأوقية 1396 دولار في المملكة، وسجل عيار 21 للجرام بقيمة 147.27 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بقيمة 1178 ريال بزيادة قدرها 4 ريالات عن تعاملات أمس.

الوحدة سعر الجرام بالريال سعر الجرام بالدولار عيار 24 168.30 44.87 عيار 21 147.27 39.27 عيار 18 126.23 33.66 الجنيه الذهب 1178 314.13 أوقية الذهب 5234 1396

ونرصد لكم على مدار اليوم كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر سواء في مصر أو السعودية في حالة وجود تغييرات جديدة في سعر الأوقية عالمياً.