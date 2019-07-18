قفزة كبيرة للأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 18-7-2019 بمصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بمصر ارتفاع كبير مقارنة بتقارير أسعار الذهب أمس، وبلغ قيمة ارتفاع أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام، وذلك عقب وصول الأوقية حالياً إلى 1421 دولار بعدما قفزت بأكثر من 20 دولار بالمقارنة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 657 جنيه غير شامل قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاع جديد في محلات الصاغة بمصر عقب تراجعه أمس بنحو 3 جنيهات للجرام، وسجل الجنيه الذهب طبقاً لأخر تقرير حتى الوقت الحالي ارتفاع كبير بنحو أكثر من 72 جنيه، وسجل سعر عيار 24 للجرام 750 جنيه، بينما سجل متوسط سعر عيار 22 للجرام ما بين 686 إلى 688 جنيه بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم بمصر بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب وبلوغها الآن 1421 دولار، وقد تراوحت سعر الأونصة ما بين 23,281 إلى 23,352 جنيه، وسجل كيلو الذهب 748,571 إلى 750,857 جنيه طبقاً لأخر تحديثات في محلات الصاغة، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري لكل جرام عيار 24 750 عيار 21 657 عيار 18 563 الجنيه الذهب 5256 أوقية الذهب 1421 دولار

وتراوح سعر عيار 14 للجرام ما بين 437 إلى 438 جنيه، وتراوح سعر عيار 12 للجرام الواحد ما بين 374 إلى 375 جنيه، وعن عيار 22 تراوح سعره في محلات الصاغة ما بين 686 إلى 688 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغت الأوقية في السعودية مقابل الريال السعودي بنحو 5333 ريال بدلاً من 5266 ريال في بداية التعاملات أمس الأربعاء، لتتأثر كافة أسعار الذهب في السعودية بهذا الإرتفاع الجديد، ويُسجل عيار 21 الآن 150.05 ريال مقابل الجرام، وسجل الجنيه الذهب بالريال 1200 ريال طبقاً لأحدث أسعار حتى الآن.

وسجل عيار 22 للجرام 157.19 ريال، بينما سجل كيلو الذهب مقابل العملة الخضراء بنحو 45.714 دولار، ونُتابع معكم على مدار اليوم أحدث تطورت المعدن الأصفر في مصر والسعودية نظراً للتقلبات التي أصبح يشهدها سعر الذهب من وقت لأخر خاصةً مع تقلبات أسعار الأوقية عالمياً وهي من أبرز العوامل التي تتحكم في سعر الذهب.