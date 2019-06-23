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«كارت الفلوس» بعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 tamwin من خلال رابط دعم مصر

كتب مصطفى أحمدفي آخر تحديث
«كارت الفلوس» بعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 tamwin من خلال رابط دعم مصر
إضافة المواليد الجدد

ازادت حركة البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط دعم مصرtamwin   لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إضافة المواليد من عام 2006 إلى عام 2013 في خلال ثلاث أشهر، ويكون «كارت الفلوس» بدل من السلع  ليأتي هذا القرار كطوق نجاة لفئة محدودي الدخل، خاصة بعد زيادة أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي تمس المواطن البسيط لتأخذ مكانها على عاتقه.

يمكنك إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 tamwin من خلال طريقتين إما التقديم على إضافة المواليد الجدد عن طريق موقع دعم مصر أو القيام بإضافة المواليد على بطاقات التموين 2019 في المكاتب التموينية التابعة لمحل إقامة صاحب بطاقة التموين 2019.

«كارت الفلوس» بعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 tamwin من خلال رابط دعم مصر

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية بطاقات التموين 2019 الحالية، وذلك لوصول السلع المدعمة إلى أصحابها وحذف الحالات الغير مستحقة من الدعم حتى تصل السلع إلي مستحقي الدعم بشكل صحيح.

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رابط دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019

يبحث المواطنون عن رابط دعم مصر، وكيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، لذا نقدم لكم طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، وهى كالآتي:

  • دخولك إلى رابط دعم مصر.
  • إدخال رقم البطاقة الخاصة بك.
  • اختيار المحافظة التي تقيم بها.
  • يظهر لك مربع به بعض الأحرف التي عليك إعادة كتابتها بدقة.
  • إدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرجوا بطاقة شخصية حتى الآن.
  • انقر على تحديث.

تبدأ مرحلة جديدة عند فتح صفحة أخرى لاستكمال الخطوات، ألا وهي كتابة بعض الخاصة بك، والتي من بينها إضافة رقم الهاتف، إضافة إلى رقم المنزل إن وجد، والبريد الإلكتروني، ثم قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء، فضلًا عن ضرورة تعديل صلة القرابة، وبعدها يتم حفظ البيانات بعد تحديثها.

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الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتخصيص رابط دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، وكذلك للاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد، ليتم إنجاز الكثير من المهام في آن واحد.

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عن الكاتب

مصطفى أحمد

كاتب صحفي خريج كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون عام 2015، باحث في مرحلة الماجستير، أعمل في المجال الصحفى منذ عام 2013، محب للقراءة والإطلاع وأعشق النادي الأهلي

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