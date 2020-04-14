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كارفور مصر تعلن عرض جديد ( رمضان 2020 ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
كارفور مصر تعلن عرض جديد ( رمضان 2020 ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

أعلنت سلسلة كارفور مصر عن عرضها الجديد للفترة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1441 هـ ( عروض رائعة .. نقدم لك أكثر في رمضان ) وذلك في الفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 28-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض كارفور 15-28 إبريل 2020

تضم مجلة العروض مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من اقسام الهايبر المختلفة من كرتونة رمضان ومنتجات غذائية وياميش رمضان ومنتجات العنية الشخصية والمنزلية.

 

  • كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية مكونة من ( 3 أكياس مكرونة 350 جرام -1 كيلو أرز –  1 كيلو سكر – زجاجة زيت خليط 700 مل –  كيس سمن نباتي 350 جرام –  كيس بلح جاف 500 جرام – علبة شاي ناعم 40 جرام) .
  • ياميش رمضان : زبيب ذهبي ايراني – زبيب ذهبي بناتي – قراصيا – مشمشية – تين مجفف – لوز مقشر – بندق بالقشر – عين جمل بالقشر – لوز مقشر – بندق مقشر – عين جمل مقشر – بلح جاف – تمر هندي – قمر الدين سوري – قمر الدين مصري – جوز هند فاخر – سوداني مقشر .
  • منتجات غذائية وبقالة جافة : مجموعة من المعلبات والمشروبات والحلويات والشيبس والالبان ومنتجات من الزبادي والاجبان والمجمدات والبقوليات والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمنتجات البحرية  .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – منعم ملابس – جل غسيل – مطهرات – ملمع اثاث – سائل تنظيف – منظف حمامات – مبيدات حشرية – مناديل – حفاضات اطفال – مزيلات عرق – شامبوهات – غسول فم – فوط صحية .
  • أدوات منزلية : أطقم طهي – اطقم مقلايات – قلاية بالشبكة – اطقم جرانيت – مفارش سفرة – اكواب بلاستيك – اطقم عصير – اطقم عشاء – اطقم ثلاجة – اكواب زجاج – مجات – اطباق تقديم .
  • أجهزة كهربائية: غلايات مياه – خلاطات – صانعات زبادي- ميكروويف – افران – مراوح – محضرات طعام – بوتجازات – غسالات ملابس وأطباق – ثلاجات – تكييفات ,

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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