كارفور مصر تعلن عرض جديد ( رمضان 2020 ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

أعلنت سلسلة كارفور مصر عن عرضها الجديد للفترة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1441 هـ ( عروض رائعة .. نقدم لك أكثر في رمضان ) وذلك في الفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 28-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.
مجلة عروض كارفور 15-28 إبريل 2020
تضم مجلة العروض مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من اقسام الهايبر المختلفة من كرتونة رمضان ومنتجات غذائية وياميش رمضان ومنتجات العنية الشخصية والمنزلية.
- كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية مكونة من ( 3 أكياس مكرونة 350 جرام -1 كيلو أرز – 1 كيلو سكر – زجاجة زيت خليط 700 مل – كيس سمن نباتي 350 جرام – كيس بلح جاف 500 جرام – علبة شاي ناعم 40 جرام) .
- ياميش رمضان : زبيب ذهبي ايراني – زبيب ذهبي بناتي – قراصيا – مشمشية – تين مجفف – لوز مقشر – بندق بالقشر – عين جمل بالقشر – لوز مقشر – بندق مقشر – عين جمل مقشر – بلح جاف – تمر هندي – قمر الدين سوري – قمر الدين مصري – جوز هند فاخر – سوداني مقشر .
- منتجات غذائية وبقالة جافة : مجموعة من المعلبات والمشروبات والحلويات والشيبس والالبان ومنتجات من الزبادي والاجبان والمجمدات والبقوليات والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمنتجات البحرية .
- منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – منعم ملابس – جل غسيل – مطهرات – ملمع اثاث – سائل تنظيف – منظف حمامات – مبيدات حشرية – مناديل – حفاضات اطفال – مزيلات عرق – شامبوهات – غسول فم – فوط صحية .
- أدوات منزلية : أطقم طهي – اطقم مقلايات – قلاية بالشبكة – اطقم جرانيت – مفارش سفرة – اكواب بلاستيك – اطقم عصير – اطقم عشاء – اطقم ثلاجة – اكواب زجاج – مجات – اطباق تقديم .
- أجهزة كهربائية: غلايات مياه – خلاطات – صانعات زبادي- ميكروويف – افران – مراوح – محضرات طعام – بوتجازات – غسالات ملابس وأطباق – ثلاجات – تكييفات ,
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