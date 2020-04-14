كارفور مصر تعلن عرض جديد ( رمضان 2020 ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

أعلنت سلسلة كارفور مصر عن عرضها الجديد للفترة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1441 هـ ( عروض رائعة .. نقدم لك أكثر في رمضان ) وذلك في الفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 28-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض كارفور 15-28 إبريل 2020

تضم مجلة العروض مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من اقسام الهايبر المختلفة من كرتونة رمضان ومنتجات غذائية وياميش رمضان ومنتجات العنية الشخصية والمنزلية.