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كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

أول عروض الصيف المميزة أعلن عنها كارفور مصر والتى تبدأ من يوم الاثنين 10/6/2019 م وحتى ويوم الأحد 23/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة  كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات في فروعه المختلفة سواء فروع السوبر ماركت أو الهايبر ماركت .

منتجات وسلع عروض الصيف 2019 من كارفور

  • منتجات غذائية : مكرونة – ارز – صلصلة – كاتشب – تونة – خل – زيت – سمن – فول – طحينة – مربى – شاي – كورن فيلكس – قهوة – شيكولاتة – بسكويت – شيبس – مشروبات غازية – عصائر – البان – بيض – اجبان – بانيه – بطاطس – فراخ مجمد – كفتة – برجر – لانشون – هوت دوج – فرنك .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – رغوة حلاقة – كريم حلاقة – فوط صحية – حفاضات اطفال – مسحوق غسالات اطباق – منظف متعدد الاغراض – مبيدات حشرية – سائل اطباق – سائل منظف – منظف تواليت – مزيل بقع – مساحيق غسيل ملابس – معطر جو – صابون – شامبو – معجون اسنان – مزيل عرق – ماكينات حلاقة – كلور – منظف مطابخ – مناديل – ورق فويل .
  • مستلزمات مصيف : فيست سباحة – كتافات – عوامات اشكال – مركب اكسبلورير بمجدافين ومنفاخ – مرتبة بحر – حمام سباحة – لعبة صيد سمك – غطاء راس سيلكون – جردل بحر – بورد سباحة – نظارات اشكال .
  • أدوات ومستلزمات منزلية وحدائق : لمبات – بطاريات – شنط – مشايات – طقم حدائق – مراجيح – شمسية – برجولا ترابيزات – كراسي – وعاء زرع – صندوق قمامة – بتموس – شواية – فحم طبيعي – اطقم طهي – اطقم صواني – اطقم ثلاجة – اطقم كوبايات – اطقم عصير.
  • ملابس ومفروشات : مرتبة سرير – فوط بحر – تيشرتات بيبي واولادي – سالوبيتات حريمي – تيشرتات مطبوعة – شورتات رجالي – بنطلونات جبردين.
  • عروض شجع مصر : مجموعة متنوعة من الشاشات المختلفة الاحجام والمقاسات والماركات – لابتوبات – طابعات – هار ديسك – تابلت – موبايلات – كاميرات .
  • أجهزة كهربائية : مكواة شعر – ماكينات تشذيب – غلايات مياه – خلاط يدوي – فرن – مروحة – مكنسة كهربائية – ميكروويف – بوتجازات – سخانات – غسالات – تكييفات – ثلاجات .

عروض فروع الهايبر ماركت

 

كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

عروض فروع الماركت كارفور

كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019 كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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