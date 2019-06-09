كارفور مصر تعلن عن عروض الصيف من 10 وحتى 23 يونيو 2019

أول عروض الصيف المميزة أعلن عنها كارفور مصر والتى تبدأ من يوم الاثنين 10/6/2019 م وحتى ويوم الأحد 23/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات في فروعه المختلفة سواء فروع السوبر ماركت أو الهايبر ماركت .

منتجات وسلع عروض الصيف 2019 من كارفور

منتجات غذائية : مكرونة – ارز – صلصلة – كاتشب – تونة – خل – زيت – سمن – فول – طحينة – مربى – شاي – كورن فيلكس – قهوة – شيكولاتة – بسكويت – شيبس – مشروبات غازية – عصائر – البان – بيض – اجبان – بانيه – بطاطس – فراخ مجمد – كفتة – برجر – لانشون – هوت دوج – فرنك .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – رغوة حلاقة – كريم حلاقة – فوط صحية – حفاضات اطفال – مسحوق غسالات اطباق – منظف متعدد الاغراض – مبيدات حشرية – سائل اطباق – سائل منظف – منظف تواليت – مزيل بقع – مساحيق غسيل ملابس – معطر جو – صابون – شامبو – معجون اسنان – مزيل عرق – ماكينات حلاقة – كلور – منظف مطابخ – مناديل – ورق فويل .

مستلزمات مصيف : فيست سباحة – كتافات – عوامات اشكال – مركب اكسبلورير بمجدافين ومنفاخ – مرتبة بحر – حمام سباحة – لعبة صيد سمك – غطاء راس سيلكون – جردل بحر – بورد سباحة – نظارات اشكال .

أدوات ومستلزمات منزلية وحدائق : لمبات – بطاريات – شنط – مشايات – طقم حدائق – مراجيح – شمسية – برجولا ترابيزات – كراسي – وعاء زرع – صندوق قمامة – بتموس – شواية – فحم طبيعي – اطقم طهي – اطقم صواني – اطقم ثلاجة – اطقم كوبايات – اطقم عصير.

ملابس ومفروشات : مرتبة سرير – فوط بحر – تيشرتات بيبي واولادي – سالوبيتات حريمي – تيشرتات مطبوعة – شورتات رجالي – بنطلونات جبردين.

عروض شجع مصر : مجموعة متنوعة من الشاشات المختلفة الاحجام والمقاسات والماركات – لابتوبات – طابعات – هار ديسك – تابلت – موبايلات – كاميرات .

أجهزة كهربائية : مكواة شعر – ماكينات تشذيب – غلايات مياه – خلاط يدوي – فرن – مروحة – مكنسة كهربائية – ميكروويف – بوتجازات – سخانات – غسالات – تكييفات – ثلاجات .

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض فروع الماركت كارفور